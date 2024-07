*****

Y la maga de las finanzas por lo visto necesitará mucho de la magia de Achecé, que ayer le mostró su apoyo, para tener impunidad. Un mensaje que seguramente quieren enviar al contralor y a quien se anime a dictaminar en contra.

*****

En la nepoboda apareció nada más y nada menos que el amigo del florero, ese mismo que compró el avión del senador investigado por lavado de dinero y asociación criminal. ¡Invitado de lujo!

*****

Según Santitere, ningún cargamento de droga va a salir más de Paraguay después del operativo Dulzura del lunes. ¿Será?

*****

Hoy, por amplia mayoría de votos cartistas y aliados enterrarán el proyecto de iniciativa popular porque no quieren que entre en vigencia el castigo de 5 años y que se considere también nepotismo cuando una autoridad nombre parientes fuera de la institución en la que está.

*****

Asimismo, siguen con su plan de perseguir a todas las ONG que reciben dinero privado. En la versión de KachiBachi quieren que también se les aplique el castigo por nepotismo. ¡Lamentable!

*****

KachiBachi con una mayoría aplanadora quiere desechar el proyecto de ley de iniciativa popular “Chau Nepotismo”, que logró reunir a más de 61.000 firmantes, cuando que él ni la mitad de esa cifra tuvo para ser senador.

*****

Comentan que el nuevo titular del Congreso le tiene a una menor de edad manejándole sus redes sociales con el total apoyo de la madre, quien es cronista de un medio estatal, y que incluso lo acompaña a misiones oficiales. ¿Será?

*****

Dicen que lo más grave de todo es que la joven diariamente acude al Senado, no solo en época de vacaciones. Desconocen si va al colegio y si el Ministerio de la Niñez y Adolescencia está enterado.

*****

Los diputados liberales pidieron que no se traten sus pedidos de desafuero en comisión porque no tenían el expediente. Fue la primera chicana. Parece que ya no están tan seguros de quedar impunes.