******

Si lo llegan a expulsar de la Fiscalía a Said, los agentes que no estén dispuestos a arrodillarse al poder político de turno tendrán que hacer maletas para saltar al sector privado.

******

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Obviamente, aquellos genuflexos, como el que “canta cincuenta”, sin drama seguirán intocables porque contentos reciben órdenes del que sabemos.

******

Los dos personajes de la imputación “orquestada”, por ejemplo, nunca se sentarán en el banquillo de los acusados del Jurado.

******

El esquema de apriete de González Daher, el “partner” y sus secuaces sigue firme, con otros nombres. Ya lo advirtió ayer el ministro de la Corte Víctor Ríos. El JEM mantiene su poder para investigar de oficio.

******

El fiscal acusador contra Said, un tal Celso Ayala, siguió al pie de la letra el libreto cartista. Si le castigarán a Said por no investigar dos años una denuncia, hay varios fiscales amigos del poder que tienen que ser rajados también. ¿Verdad, L.L.?

******

Asumió Santítere y se creó el Ministerio de Economía y la DNIT para “curar” todos los males financieros del país. Pero había sido que hay una “orden superior” para hacer la vista gorda con los puchos. ¡Qué notable!

******

Este año ni un pabilo todavía cayó de contrabando. Hay una nueva ley no escrita desde el 15 de agosto: el producto que sale no es contrabando.

******

Con razón que en Paraguay no caen los puchos mientras que en el Brasil a cada instante detienen grandes cargamentos de cigarrillos que salen de nuestro país sin problemas.

******

Hay un sonado caso judicial que está “calentando” el ambiente político. Oficialmente, aún no se dieron a conocer nombres pero algunos ya se dieron por aludidos. Cuentan que ya hay un proyecto de ley para censurar incluso. ¿Quién presentó?