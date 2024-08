*****

El senador Colym Soroka es el único de los seis integrantes que toca una música distinta en ese grupo porque insiste en que las reuniones sean públicas.

Si el martes 3 de setiembre se reúnen en secreto, violarán la Constitución Nacional a cara descubierta y con total impunidad. De hecho, antes de que se instale ya se devaluó con la designación de la mayoría de sus integrantes cartistas y la elección de su ñembo presidente Dionisio Amarilla.

La pregunta es: ¿Por qué “Horror Colorado” se opone que se traten los vínculos de Lalo Gomes en la comisión? Tienen a mano la imputación incluso, que desarrolla en detalles todos los movimientos.

La negativa de incluir el caso Lalo evidencia que la comisión se orquestó definitivamente para convertirse en un “garrote” contra enemigos políticos.

No solo no estamos mejor, sino que estamos peor en materia de salud pública. En la mayoría de los hospitales públicos del país faltan medicamentos e insumos, profesionales, buena atención, infraestructura, etc.

En medio de la crisis sanitaria nacional –no declarada oficialmente–, Santítere quiere dar gua’u una imagen de jefe de Estado sensible a los problemas nacionales. Ayer estuvo en Ineram, Neurosiquiátrico y el Hospital del Trauma.

Previamente envían a estos centros medicamentos, les dan una cara de pintura y riegan las plantas para que la visita oficial sea un “éxito”.

El impresentable intendente cartista “Re-Necho”, con la complicidad de la mayoría de los concejales, “bicicleteó” por un monto de G. 2.000 millones la deuda que contrajo en nombre de los ciudadanos de Asunción. ¿Hasta cuándo los capitalinos aguantarán esta administración colorada?

Los legisladores cartistas están indignados porque el Consejo del IPS les humilla a los jubilados con la presencialidad para la fe de vida. ¿Acaso este sector político no está en función de Gobierno?