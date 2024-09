*****

Como le caracteriza, insultó, intentó intimidar al puro estilo Chanchito Montanaro, Pastor Coronel o Ramón Aquino a varios de sus colegas de la verdadera oposición que cuestionan su abuso de poder.

Encima se las da de dictador solo porque cuenta con el respaldo del cartismo para “dinamitar” nuestro débil cimiento democrático.

Esta comisión “garrote” o comisión “Ley 209″ nació torcida con varios integrantes muy cuestionados y terminará muy mal para la democracia porque su verdadera intención no es investigar el lavado de dinero en Paraguay. Al contrario, el plan cartista es utilizar esta comisión como excusa para satanizar, perseguir y reprimir a organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro que contribuyen con su sana crítica a la democracia y no a arrodillarse a un “Patrao”.

Y hablando de transparencia, ¿cuándo el papá del senador Amarilla (cartista y expulsado del PLRA) devolverá más de G. 4.852 millones que recibió de la ANDE como anticipo para la provisión de transformadores? Ese sí es dinero público, de todos los sacrificados contribuyentes del país.

Con ese dinero bien se pueden comprar insumos para hospitales o invertir en educación. ¿Le preocupa esto al Gobierno de “vamos a estar mejor”, a sus legisladores y perifoneros bravíos? Parece que no.

Ayer la Junta Municipal de Asunción blindó aún más al imputado intendente cartista “Re-Necho”. ¿Se merecen los capitalinos esto? ¿Esto fue lo que se votó en el 2021? Si no hay castigo electoral, este tipo de cosas seguirán ocurriendo.

Por un monto menor, el intendente de Ñemby, Tomás Olmedo (ANR, FR), está en tribunales. Si en Paraguay no tenés padrino, te pasan estas cosas.

Ya desaparecieron todas las ñembo causales que inventó el cartismo para expulsar a Kattya González (PEN) del Senado. Solo falta que la Corte tenga el coraje de devolver la banca, que se ganó legítimamente con votos de la ciudadanía. Para eso, la Diosa Astrea se debe volver a poner su venda.