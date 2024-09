*****

Pet llegó a EE.UU. el lunes pasado. Su retorno al país sería este miércoles. Un amable lector se preguntó, con malicia, si se acordará dónde dejó la lapicera presidencial.

*****

Perifoneros y escribas del cartismo se desgañitan en la defensa de los viajes de Pet. Argumentan que trae beneficios al país. ¿Será?

*****

Los perifoneros proclaman desde su pedestal que quienes cuestionan los viajes de Pet y preguntan si traen o no beneficios al país, nada saben de política exterior. “Seguro”, cómo diría un famoso exportero compatriota.

*****

Empieza la recta final en el PLRA. La disidencia llama a convención para recortar el mandato de Hugo Fleitas mientras que este último espera que el TSJE falle a su favor y anule la convocatoria.

*****

Por eso cuando se dice que el PLRA “está en crisis, dividido, en quiebra y sin hoja de ruta”, puede aplicar a cualquier año en las últimas dos décadas.

*****

Fleitas dijo que lo que realmente molestó a los disidentes, encabezados por llanistas y dionisistas, fue la expulsión de los cuatro senadores líberocartistas en marzo último después de que apoyaran la destitución del Senado de Kattya González.

*****

Parece que los senadores cartistas tranquilamente pueden usar para hacer sus compras los vehículos asignados por el Congreso e incluso pueden viajar al interior con sus consortes y de paso incendiar estos rodados sin consecuencias.

*****

Por eso la senadora Yolanda plantea que los vehículos de diputados, senadores, ministros y otros también estén obligados a tener logotipos oficiales y número de serie. Obviamente los cartistas van a rechazar el proyecto, pero será una muestra más de la clase de gobierno que eligieron los votantes.

*****

ReNecho ya se puso en la misma onda que Santi Pet que se pasa viajando. Ya van dos veces que el intendente de Asunción que vive en Lambaré se pega viajes de lujo con dinero público ¡Lamentable!

*****

Y lo peor de todo es que tan lejos se va y con dinero de todos los contribuyentes para hacer discursos de colegio. ¡De mal en peor!

*****

El miércoles último 5 concejales presentaron una nota para formar una nueva bancada. Se autodenominan independientes, pero en realidad ya son “anti-Nenecho”. Hay que ver si otros se animan.

*****

Últimamente para el cartismo lo “barato” le está saliendo caro. Los escándalos de sus nuevas alhajas, exCruzada y expulsados del PLRA, están dando sus frutos.

*****

La “comisión garrote” no puede avanzar porque no cierran nada y eso les pone nerviositos a los cartistas y al ario, quienes no pueden cerrar la idea conspiranoica que tienen sobre las ONG.

*****

Así como vamos, la comisión “garrote” concluirá su plazo hasta encontrar de qué agarrarse y sin tratar el armatráfico y el presunto vínculo de Lalo con el narcotráfico y el lavado de dinero.

*****

Al final de la novela, hay que ver quiénes se animan a firmar el mamotreto de la comisión cartista, que insiste en obtener información privada.

*****

Y hablando de ONG, Santi Pet sigue sin acercar las modificaciones a la ley garrote contra las ONG, está más preocupado en conocer otras culturas.