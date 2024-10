******

Merece estar en la comisión “garrote”. Ahí podrá explayarse con gusto al lado de su excorreligionario el bravucón “geniolón” y el “oenegero transparente”, que calificó de “boludeces” sus opiniones.

******

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Muy simple fue la pregunta a Santítere. Es sobre el convenio entre IPS y el novel banco al cual está ligado. Le cambió la cara, apuntó al colega y se despachó con todo contra ABC.

******

Hace unos días nomás firmó sonriente en Córdoba, en nombre de su gobierno, la Declaración de Chapultepec, que protege la libertad de prensa y de expresión. Ni bien retornó al país de uno de sus tantos viajes ya exhibió “sus garras”.

******

Encima, dijo que la compra de bonos que hizo IPS de ueno bank por US$ 32 millones fue producto de una “licitación”, ndajeko. ¿Licitación? ¿Dónde? Si dejaron de lado a un banco triple A para darle la plata a la entidad que hoy tiene mucho viento a favor.

******

Enojadísimo estaba Santítere y hasta dijo que se trata de una “campaña mediática”.

******

Mientras descargaba su rabia porque se divulgó ampliamente esta operación, que no sabemos si será muy ventajosa para los asegurados de IPS como él dice, los jubilados se estaban manifestando bajo el sol frente a la sede de la previsional en Asunción.

******

Se consume el tiempo y el Paraguay que gobierna Santítere aún no está mejor. Al contrario, está cada vez peor. Basta con mirar los hospitales públicos y el alto nivel de inseguridad. Ni hablar de educación, empleo, calidad de la democracia y alta corrupción.

******

Ya sabemos quiénes están mejor con este gobierno aunque se los vea enojados.

******

Hoy los “apóstoles del Patrão” impedirán la eliminación de la comisión “garrote” porque tienen que cumplir su meta de pretender acallar a ABC.

******

El imputado intendente cartista “Re-Necho” aún no informa qué hizo con los G. 500.000 millones de los contribuyentes de Asunción. ¿Será que eso no le irrita a Santítere? Parece que no.