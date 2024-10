******

Santítere fue el elegido para relanzar en Curuguaty la intención de hacer una ñembo reforma constitucional para que, gua’u, el 100% del impuesto inmobiliario quede en las municipios.

Puro cuento. Quieren aprovechar que tienen números matemáticos para atropellar de vuelta con todo y, con la excusa de hacer la reforma para el tema del impuesto, meter de “contrabando” la posibilidad de reelección presidencial.

“Mangui” no salió bien parado en la encuesta que ordenó hacer el “dueño del quincho”. Ahora tiene tres años de tiempo para hacer campaña a full desde la “estresante” función de la Vicepresidencia.

Paralelamente, el plan de reelección apunta directamente a Santítere porque el “Patrón” ya “no tiene visa” para volver al sillón de los López.

El ministro Baruja ni a los premios figura en la encuesta. Pero trata angá de agradarle a su “Patrão” aconsejando a los jóvenes que no le crean a la prensa.

La misma técnica usaban los stronistas. El dictador decía A y todos repetían como loritos.

Con razón que “Patria-i” le publicó en la tapa a Wiens. Ahora todo tiene sentido. Y desde el lunes metrobús será el “tema nacional” para los perifoneros hasta que mejoren los números.

Con total impunidad y la bendición del que sabemos, “KachiBachi” está repartiendo cargos sin vergüenza. ¿Qué pensarán el personal de blanco, los pacientes internados en hospitales públicos con precariedades, especialmente los oncológicos y los familiares? Ni hablemos de aquellos que votaron creyendo que iban a “estar mejor”. Esa sí que era una mentira y no macana.

Peligrosísimo lo que hizo la “Corte de los Milagros”, con la habilitación de la importación de alimentos sin registro. Apurados, ahora dicen que no es para consumo. ¿A quién le quieren joder? ¿Para qué, supuestamente, se importan cantidades industriales de alimentos (bebidas, comidas, etc.) si después no vas a vender? ¿Para guardar?