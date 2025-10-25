*****

El locutor oficial anunció la presencia del presidente del Indi y “Pinocho” paró la oreja y ahí recién se dio cuenta de que es su subordinado.

*****

Ocurre que el 3 de octubre fue nombrado Samaniego por Alliana mientras Peña se estaba paseando por Mato Grosso do Sul (Brasil), intentando huir de los escándalos de la mansión de San Ber y de los “sobres”.

*****

Por lo visto no se comunican Pinocho y Alliana. Menos mal que el Paraguay no lanza cohetes al espacio. Todos los días se iba a caer uno.

*****

Pinocho acaba de sumar otro sobrenombre: Dr. Merengue. Para el exterior muestra su cara gua’u democrática, pero internamente acaba de poner en vigencia la “ley garrote” contra las organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil, con la publicación del decreto reglamentario.

*****

Esta ley es muy cuestionada por importantes organismos internacionales y la ciudadanía democrática. Poco o nada le interesó a Pinocho porque el movimiento político al cual representa, “Horror Colorado”, forma parte de un régimen totalitario.

*****

El cartismo es contrario a lo que gua’u pregona: la libertad de prensa y de expresión, la transparencia, el respeto a la gente, a las leyes, etc.

*****

Su “Patrão” y gente de su movimiento nunca pidieron disculpas a los liberales por el atraco a la sede del PLRA y al asesinato de Rodrigo Quintana, ocurrido el 1 de abril de 2017, día en que el cartismo con sus aliados liberales, del Frente Guasu y de Unace por la fuerza quisieron poner en vigencia la reelección.

*****

Este es uno de los motivos por los cuales el gobierno de Peña pone en vigencia la “ley garrote” contra las ONG, para cobrar venganza por el fracaso de la “enmienda mau”.

*****

Pero ojo: como todo gobierno totalitario tiene a sus ONG amigas como la Opaci, que campantemente le sigue metiendo la mano en el bolsillo a los contribuyentes municipales sin tener como base una ley.

*****

Este engendro es manejado por los mandamases de turno del Partido Colorado: los clanes Núñez y Rivas-Benítez.

*****

Impunemente, Opaci recauda y gua’u se dedica a la educación vial. El Ejecutivo no le exige que rinda cuentas como lo hará a partir de ahora a las ONG no amigas del poder.

*****

El caso de Opaci es más grave aún porque es la única ONG que recauda directamente de los contribuyentes y sus bocas de cobranza son las municipalidades. ¡Una verdadera vergüenza!

*****

Ningún gobierno fue capaz o no quiso frenar este atropello porque tal vez también se beneficia de este “manotazo”.

*****

Y hablando de “golpes” al bolsillo, les avisamos a los contribuyentes luqueños que subirá el impuesto a la construcción. ¿A quién le tienen que agradecer? A los concejales cartistas y liberocartistas que aprobaron la decisión y que el intendente Carlos Echeverría (ANR, HC) la pondrá en vigencia.

*****

La única concejala que no se prestó a esto fue Belén Maldonado (PLRA). Es la misma que le cantó las cuarenta a “Pinocho” Peña por la pasarela elevada.

*****

Obviamente los perifoneros y saltimbanquis le atacaron en coro a Belén... por “orden superior”.