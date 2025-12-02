******

Por ese motivo una vez más le hará el vacío “Pinocho” Peña a la Virgen de Caacupé, madre espiritual del pueblo paraguayo. Para disimular irá antes del 8 de diciembre a escuchar una homilía “liviana”. Pero no se arrodillará como lo hace en otros templos junto a su cuate Latorre-i.

******

A propósito de Latorre-i, quedó mal herido luego de que el “Patrão” ratificó a Alliana como candidato presidencial de “Horror Colorado” para el 2028.

******

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Y como siempre el “Patrão” dice una cosa y hace otra. En su plenaria habló de que no se deben imponer candidaturas pero a dedo le eligió a Alliana y a Camilo Pérez para la intendencia de Asunción. ¿Ha upéi?

******

Mientras tanto ya se inició el éxodo en “Horror Colorado” porque se dieron cuenta de que no hay futuro político. Solo pueden ligar cargos para mantenerle “feliz a la tropa”.

******

En la plenaria hablaron gua’u de que la ANR tiene la fórmula mágica para desarrollar el país. Por lo visto le falta algún ingrediente porque no la están pegando. Pero con averiados como Orlando Arévalo, “Nenecho”, clan ZI, Hernán Rivas... ¿qué futuro pueden prometer?

******

Y hablando de protección política, el titular del Indert, Francisco Ruiz Díaz, será salvado por el cartismo en el Congreso, obviamente.

******

El caso es para un juicio político a “Pinocho” Peña, cosa que no ocurrirá porque tiene votos favorables en el Poder Legislativo. Causales sobran pero votos faltan.

******

La denuncia de supuesta venta de tierras en el Chaco a precios irrisorios en la zona de la bioceánica es repudiable, desde todo punto de vista.

******

Ojo que extitulares del Indert y un exdiputado que fungía de asesor de la institución fueron condenados. Parece que en este caso le tiembla la mano a Emily.

******

Este gobierno cartista echó a perder más de G. 2.200 millones en medicamentos vencidos. ¿Dónde está la eficiencia de la que tanto hablan?