Se le venía la noche al cartismo si aprobaba como ordenó “Pinocho” Peña y obedeció la Cámara de Diputados, que preside Raúl Latorre (ANR, HC), el “padrino” de los “nepobabies”.

La hoja de ruta indica que hoy se aprobará con modificaciones y mañana se llamará a sesión extra de Diputados para su sanción.

Se frenó el tratamiento de versión original simplemente porque la ANR corría el serio riesgo de caer en el 2028 y previamente en varios municipios en las elecciones que se realizarán este año.

El “Romeo” de Petropar finalmente se vio obligado a renunciar ñandecó porque “el respeto a las instituciones siempre debe prevalecer”.

Cuentan los que saben que fue rajado, previo visto bueno del tío con visita de por medio. Este muchacho no solo hacía galas de su nueva conquista sentimental sino que generaba sospechas sobre sus lujos. Una verdadera bofetada para la ciudadanía honesta del país.

En el gobierno cartista de “vamos a estar mejor” tardaron bastante en darse cuenta.

Ojo que Eddie sabe bastante de los tejes y manejes del cuento del combustible catarí que prometió traer Alejandro Domínguez Pérez, hijo del titular de la Conmebol, Alejandro Domínguez.

¿Será que algún día revelará todo?

El cartismo saldrá hoy en defensa de su ñembo exaliado Erico Galeano. Le concederá permiso cuando que en realidad debe ser rajado del Congreso.

“Horror Colorado” cree que nadie se da cuenta de que Erico les hace caer en la incoherencia: “Pinocho” se compromete ante EE.UU. a luchar contra el crimen organizado pero sus legisladores no aplican el castigo al senador condenado. ¡Ha upéi!

La Fiscalía de Emily parece que no se enteró de nada del IPS. Se convirtió en una agencia de cobranzas.