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Los cartistas querrían que este caso quede olvidado y enterrado, pero por el bien de nuestra democracia es muy importante que la justicia llegue hasta el final, caiga quien caiga.

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La única posibilidad para que nunca vuelva a ocurrir algo parecido es que se llegue al fondo de la cuestión y se señale a todos los responsables de esta barbaridad.

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Resulta simpático que miembros de este gobierno quieran culpar a administraciones anteriores de haberlos “perseguido” ndajeko.

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Pongamos que tenga algún asidero lo que dicen. Pero ellos están haciendo exactamente eso: utilizar el Poder Judicial para perseguir a quienes consideran enemigos o críticos de sus andanzas.

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¡Qué despelote armaron los cartistas con el tema de su chapa presidencial! El pobre Allianín quedó como un ordenanza’i que encima tiene varios jefes.

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Ahora gua’u va a hablar “con las bases” para decidir quién será el candidato a vice. Para ahorrar tiempo, le puede preguntar al inquilino de la mansión de la calle España o a su vocero Cachibachi.

Da la impresión de que el candidato cartista a la Muni capitalina no sabe bien en lo que se mete. Parece un pira vera’i queriendo entrar en una pecera llena de pirañas...

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Cuesta demasiado creer que los mismos concejales que apañaron los desbarajustes de Renecho sean los que darán soluciones desde la Junta Municipal.

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Importantes dirigentes del PLRA estuvieron hace unos días en Ciudad del Este en el lanzamiento de Mujica de Yo Creo y luego otros dirigentes liberales importantes estuvieron en el de su correlí María Portillo. Raro, ¿no?

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Es evidente que un sector del PLRA ya está con Prieto mientras que otro sector, no. Pero estos últimos no tienen, aparentemente, candidato.

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Es difícil que el lío que es el PLRA en estos momentos se solucione con las internas, pero al menos habrá un líder visible electo y se supone que irán todos en alguna dirección, no como ahora.

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La mayoría cartista del Senado se apresta a aprobar el martes un proyecto de protección a periodistas y defensores de DD.HH., que excluye a estos últimos.

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Los interesados, del SPP dice que el proyecto no protege en realidad a nadie.

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Es que al cartismo no le interesa proteger periodistas ni los DD.HH.