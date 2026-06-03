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Sin ese odioso mecanismo de extorsión stronista, la orfandad popular se iba a evidenciar.

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Cuentan los que saben que el domingo desde tempranas horas nuevamente serán convocados los funcionarios para ir a votar y colgar en sus redes sociales el “apoyo voluntario” para que el continuismo cartista prosiga en la Municipalidad de Asunción. ¡Lamentable!

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Parece que el combo incluye también votar por Nenecho para que vuelva a la Junta Municipal. Si esto ocurre, sería el acabose.

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Será muy difícil de creer que los electores asuncenos sigan votando en el mismo sentido: a favor del continuismo cartista que destrozó administrativa y financieramente la Capital.

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Nenecho, ¿dónde están los G. 500.000 millones? Esa pregunta tenía que hacerle la Fiscalía de Emiliano Rolón. A falta de respuesta, el electorado capitalino puede comenzar con el castigo en las máquinas de votación. Es la condena más dolorosa para el político: enviarle a la llanura.

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La ciudadanía debe saber que los políticos entre sí se perdonan. Ayer, los senadores les devolvieron la “rica” administración de Hambre Cero a las gobernaciones de Concepción y Alto Paraná.

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Como estamos en vísperas de las internas municipales, prefirieron hacerse las pases entre colorados cartistas. Y qué mejor regalo que el “programa estrella” por “sobre” todas las cosas.

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El “pelado” sabe mucho de esto. Hasta ahora sigue impune.

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La diputada Vallejo denunció ayer en la sesión algo terrible: Que el esquema de cobro que había en IPS también se replicó en la Procuraduría. ¡Socorro!

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Hay un elemento común aquí: los hermanos José’i y Marco Aurelio González Maldonado, quien ahora está en el BCP, según la legisladora opositora.

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Sería bueno que la Fiscalía investigue, aunque esto parezca una quimera en nuestro país.

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Las unidades del transporte público que se quedan descompuestas por varias horas en avenidas transitadas generan un caos. ¿Por qué no se les exige que tengan un servicio de grúa para estos casos o les tienen miedo?