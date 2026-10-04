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Los más de 5 millones de electores habilitados tienen en sus manos castigar o premiar a los candidatos a intendentes, concejales, movimientos, partidos políticos y/o “padrinos” que fundieron las ciudades o ayudaron a salir adelante.

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Cinco años o más de sufrimiento se pueden acabar hoy saliendo a votar en masa y eligiendo a conciencia, sin ataduras, desafiando la “orden superior” que siempre proviene de las frías oficinas burocráticas.

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Hay que poner la ciudad y el futuro de nuestras comunidades en primer lugar, antes que el color, la promesa incumplida, el prebendarismo o el ego de alguien que se cree “emperador” en una República.

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Esto es lo lindo de una democracia, que cada ciudadano tiene el poder en sus dedos y en su conciencia de tumbar a aquel que públicamente le miente, ignora sus problemas y se burla de sus desgracias, creyéndose eterno y superior.

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Estas elecciones serán muy importantes de cara también a las presidenciales 2028. Hoy puede renacer la esperanza del país.

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En el Este, “el Extraño del Pelo Largo” está jugando abiertamente sus cartas. Veremos cómo le va.

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Tras los comicios, el futuro de “Horror Colorado” también se va a definir. Depende de los resultados. Ya lo anunció “KachiBachi”.

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Cesarito, Juanca y Latorre’i están rezando para hacer la V de la victoria al final de la jornada electoral. La mira está puesta en la chapa con Pedro.

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Pero ya lo anticipó el “Patrão”: Juanca es su preferido. ¿Quién se animará a desafiarle?

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Mientras estamos enfocados en los comicios, Itti tiene vía libre para quedarse con una licitación del BNF. Siempre le descalifican a una competidora fuerte.

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Algunos perifoneros incluso estuvieron defendiendo a Itti sin conocer detalles. El tema era defender nomás. Todo lo que viene del “Paraguay Gigante” hay que apoyar, parece ser la consigna.

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A falta de dos años para concluir el mandato de “Pinocho” Peña, denuncian la reducción de hasta el 30% de las raciones de Hambre Cero. Obvio, ya se cumplió con el objetivo de que algunos ya no tengan “hambre” per “sécula seculom”, a decir de una pensadora contemporánea.