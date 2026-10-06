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Todos los dedos acusadores apuntan a “Pinocho” Peña, que con su mala gestión contribuyó a la rabia ciudadana; Pedro Alliana, a quien ya le dicen que es un “carbón mojado”; Horacio Cartes, que disminuyó “su respaldo” a los correlíes, etc.

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Aparte de Camilo Pérez, el gran perdedor es “Pinocho” Peña. Su proyecto de crear el peñismo ya debe estar en Cateura.

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Su “Paraguay Gigante” no le convenció a nadie así como las “campañas sucias”, boca de urnas, que intentaron desviar la atención o maximizar hechos que verdaderamente no existían.

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“Pinocho” ya debe ir marcando el calendario hasta el 15 de agosto de 2028 y haciendo maletas.

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Nicanor, Lilian y otros estuvieron durísimos contra el “Patrão”, el “ególatra” y otros “genios” de “Horror Colorado” que creían que iban a ganar esta elección caminando.

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Wildo Almirón es otro de los personajes que sudaba soberbia a la mañana del domingo.

En varios distritos del país la juventud jugó un papel importante porque logró desnivelar la balanza.

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Esta es una directa reacción a los groseros casos de “nepobabies”, que despertó la rabia de los chicos que viven colgados de los micros, buscando algún puestito laboral y a la noche con el cansancio encima estudiando para alcanzar un mejor nivel de vida, desafiando incluso a los “peajeros”.

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Los jubilados municipales y familiares castigaron fuertemente a la desastrosa administración cartista en Asunción, que en el 2025 ni pan dulce les dieron con varios meses de atraso. ¡Una vergüenza!

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La ciudadanía premió y castigó a intendentes y ediles y ahora las futuras autoridades tienen una mochila pesada.

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Deben saber que si hacen mal su trabajo o se llevan los billetes al bolsillo, el elector les castigará en las urnas en última instancia.

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Los diputados cartistas y aliados también recibieron un gran castigo porque protegieron a varios intendentes, enviando al archivo pedidos de intervención que tenían que aprobarse como el caso del padre del exsenador Hernán Rivas.