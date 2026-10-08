Ñe'ẽmbeweb

Ñe’ẽmbeweb

Los del “Pulpo Bank” están desesperados porque el “Patrao” le agarró de la cola con el pedido de informes al BCP.

Por ABC Color
08 de octubre de 2026 a la - 01:00
ÑEE/08/10/2026
ÑEE/08/10/2026Caló, ABC Color

--------

Ayer a la tarde el titular de la banca matriz, Carlos Carvallo, remitió en sobre cerrado aparentemente las respuestas a las 31 preguntas que le “clavan en el corazón” a la entidad financiera amiga del poder.

--------

Bajo siete llaves se guardará también la respuesta del BCP al igual que el lapidario informe de un exgerente de Supervisión.

--------

Felizmente vio la luz en estos días el documento secreto, cuyo contenido da escalofríos porque revela cómo hacen lo que quieren y el “VAR” ni siquiera advierte “las jugadas”.

--------

Uno de los temas preocupantes es la acumulación de fondos públicos (incluido IPS) por parte del banco de moda. Al cierre de agosto ya sumaban US$ 850 millones.

--------

IPS debería urgentemente recuperar su dinero que está a la vista porque en caso de algún “terremoto” -Dios no quiera que ocurra otra vez- la previsional adelantará su “apocalipsis”.

--------

Este gobierno que se jacta de hacer “cosas históricas” está poniendo en tela de juicio la credibilidad del BCP, que se ganó desde 2003, especialmente despolitizando.

--------

Una vez que la cúpula cartista lea el informe de Carvallo veremos si habrá o no una nueva edición de la “Operación Cicatriz”. Esperemos que se hagan las correcciones técnicas para tranquilidad del sistema.

--------

La viceministra “mimada” del Mitic presentó renuncia, según la información oficial. Su continuidad ya era insostenible porque se sospecha fuertemente estar vinculada en la “campaña sucia”.

--------

Se trata del proyecto dictatorial que persigue a críticos del Gobierno en redes sociales. Una especie de La Voz del Coloradismo versión moderna. Pero con la misma porquería.

--------

Además, mintió sobre “Jimmy” Villaverde. Dijo que le conocía, pero que no trabajaba en Mitic.

--------

Prosiguió ayer la pelea en el Senado entre colorados por la derrota en Asunción, Ciudad del Este y otros distritos importantes.

--------

“Trato Apu’a” una vez más se vistió de cartista y lanzó acusaciones. Rápidamente le respondió Lilian y así sucesivamente.

--------

Cesarito y Latorre’i, el “mariscalito de la derrota”, están tratando de “ganar puntos” para intentar ser la dupla de Alliana.