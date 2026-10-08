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Ayer a la tarde el titular de la banca matriz, Carlos Carvallo, remitió en sobre cerrado aparentemente las respuestas a las 31 preguntas que le “clavan en el corazón” a la entidad financiera amiga del poder.

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Bajo siete llaves se guardará también la respuesta del BCP al igual que el lapidario informe de un exgerente de Supervisión.

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Felizmente vio la luz en estos días el documento secreto, cuyo contenido da escalofríos porque revela cómo hacen lo que quieren y el “VAR” ni siquiera advierte “las jugadas”.

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Uno de los temas preocupantes es la acumulación de fondos públicos (incluido IPS) por parte del banco de moda. Al cierre de agosto ya sumaban US$ 850 millones.

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IPS debería urgentemente recuperar su dinero que está a la vista porque en caso de algún “terremoto” -Dios no quiera que ocurra otra vez- la previsional adelantará su “apocalipsis”.

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Este gobierno que se jacta de hacer “cosas históricas” está poniendo en tela de juicio la credibilidad del BCP, que se ganó desde 2003, especialmente despolitizando.

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Una vez que la cúpula cartista lea el informe de Carvallo veremos si habrá o no una nueva edición de la “Operación Cicatriz”. Esperemos que se hagan las correcciones técnicas para tranquilidad del sistema.

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La viceministra “mimada” del Mitic presentó renuncia, según la información oficial. Su continuidad ya era insostenible porque se sospecha fuertemente estar vinculada en la “campaña sucia”.

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Se trata del proyecto dictatorial que persigue a críticos del Gobierno en redes sociales. Una especie de La Voz del Coloradismo versión moderna. Pero con la misma porquería.

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Además, mintió sobre “Jimmy” Villaverde. Dijo que le conocía, pero que no trabajaba en Mitic.

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Prosiguió ayer la pelea en el Senado entre colorados por la derrota en Asunción, Ciudad del Este y otros distritos importantes.

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“Trato Apu’a” una vez más se vistió de cartista y lanzó acusaciones. Rápidamente le respondió Lilian y así sucesivamente.

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Cesarito y Latorre’i, el “mariscalito de la derrota”, están tratando de “ganar puntos” para intentar ser la dupla de Alliana.