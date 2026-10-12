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Hasta ahora siguen justificando que todo está bien, pero Carvallo no apareció en la reunión con los senadores.

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La bancada colorada está visiblemente dividida. Por un lado están lo que creen que no pasa nada y otro sector cree que los números no cierran.

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Con Marco Aurelio en ese plantel, las garantías están por el suelo.

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Si todo está bien, ¿por qué trasladaron a Rivarola a otra institución? Evidentemente que molestaba este chico al sector de la “onda verde”.

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Leite y Lilian, por ejemplo, tuvieron un fuerte cruce, lo que evidencia que el horno no está para bollos ni para chipás ni para nada en el “quincho”.

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La aparente tranquilidad que buscan instalar en este caso no será posible. “Gigantes” son las transferencias sin respaldo.

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Los más preocupados tienen que ser los trabajadores aportantes, jubilados y familiares del IPS. Mucha plata de la previsional “peregrinó” hacia el banco de moda durante la administración de Jorge Brítez. La pregunta es: ¿será que se recuperará?

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Ante la memoria de la sociedad paraguaya siempre está presente el caso Cajubi. El dinero nunca regresó y conste que tuvieron que ir a rastrear a Londres.

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Electoralmente hay desesperación en la ANR porque el 71% de las ciudades “conquistadas” no les pone tan contentos a los correlíes. El 53% del presupuesto manejarán administraciones opositoras. Ahí está la clave.

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Además, el cartismo cayó derrotado en Asunción, luego de una desastrosa apuesta por Nenecho y luego Bello. Evidentemente no se querían convencer de que los capitalinos les iban a castigar en las urnas.

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Ignoraron el descontento y volvieron a lanzar otro candidato como Camilo Pérez. Ahí está el resultado.

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La figura de Miguel Prieto (Yo Creo) está creciendo en distintos puntos del país y ahora el cartismo busca evitar que el líder este año firme una alianza con el PLRA para las presidenciales del 2028.

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Otra de las cartas de “Horror Colorado” es que Prieto sea condenado por la Justicia para que ya no pueda competir. Eso sería el acabose. En los países de Maduro, Ortega, los Castro y compañía ocurren estas cosas.

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En los discursos de las autoridades, el Paraguay gua’u cumple todo. Pero la semana pasada fuimos verdaderos testigos de un feminicidio en la vía pública.

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La Policía Nacional y otros órganos ignoraron las señales de alarma que gritó la ahora joven víctima. Criminalmente no la escucharon.