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Los colorados están bajando lentamente de tono porque finalmente el “Patrão” les tomó de la cola a los cuates de la “onda verde”.

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Así como están las cosas los “árbitros” encargados de mirar el “VAR” tendrán que ir al oculista porque no vieron pasar una manada de elefantes con bolsillos inflados.

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Para alegría de “Pinocho”, seguirán en sus cargos tan campantes.

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Hoy sabremos cómo está la temperatura colorada. El diputado opositor Raúl Benítez presentó un proyecto de ley que insta a “Pinocho” a destiruirle a Carlos Carvallo.

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Es más fácil que venga un extrarrestre al Paraguay antes que se le separe del cargo porque –según “Pinocho”´– él es muy “ueno”.

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Son todos de la “onda verde”. Es como un árbitro en el fútbol: entra con la evidente intención de favorecerle a un equipo y a perjudicarles a los adversarios. Hasta penal fuera del área es capaz de cobrar.

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“Trato Apu’a” trata de pintar esta grave situación como una simple pelea política interna del cartismo. Lo que no se sabe es si dimensiona la gravedad del problema o se hace del ñembotavy. Cualquiera de las dos posibilidades son graves.

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Vergüenza internacional también estamos pasando con el “tour” oficial a Suiza que busca gua’u explicarle al mundo que en Paraguay se le defiende a la mujer.

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Es una de las mentiras “gigante” del Estado paraguayo.

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Menos mal que el diputado cartista Rodrigo Gamarra decidió no ir a Ginebra porque él es uno de los “grandes defensores” de los derechos de la mujer en Paraguay. Basta con ver cómo les trata a sus colegas opositoras.

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Cuentan los que saben que la nueva viceministra de Salud tiene feos antecedentes. Fue llamativa su designación.

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¿El senador Derlis Maidana tuvo algo que ver en el nombramiento? ¿Cierto que el esposo de la nueva viceministra es un concejal colorado cartista de Limpio? Si realmente es así, está todo dicho.

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Ahora se entiende por qué se anunció desde el Palacio de López.