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Hasta se fueron a rezarle a la Virgen de Caacupé. Para aquellos que siguen dudando, la Patrona de todos los paraguayos sí que produce milagros.

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Años anteriores tanto “Pinocho” como Alliana ignoraban a la Virgen en su día: 8 de diciembre. Pero como ya están en plena campaña, entonces, la visita puede generar votos también.

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Con seguridad ahora se mostrarán el 8 de diciembre ante los fieles como buenos “marianos”.

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Y mientras tanto en la carpa cartista, el movimiento se está rearmando. La próxima semana habrá novedades, según dicen.

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Cuentan los que saben que la nueva dupla peñista le contará al alto funcionario de EE.UU. –que llega mañana al país– el cuento de que le quieren hacer un golpe.

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Rápidamente la disidencia salió a desmentir la versión. El peñismo intenta evitar que se sepa que el lío comenzó porque el BCP juega a favor de la “onda verde” y pone en riesgo dinero público.

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Varios perifoneros “ensobrados” ya recibieron la narrativa y repiten como loros que es un simple problema político. Gigante es la mentira.

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La verdad de la milanesa es que están en juego el sistema financiero paraguayo y los US$ 850 millones de fondos públicos e IPS que le dieron a Ueno Bank, del Grupo Vázquez.

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Desde la tierra de los magiares tampoco llegan buenas noticias, lo que aumenta el interés de mantenerse en el poder. De lo contrario, “mameluco”.

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Pero no solo se tiene que asegurar el sillón de los López, sino también otros cargos claves, como el de la Fiscalía. Desde el incipiente movimiento peñista se habla de que Marco Aurelio González es el principal candidato. ¡Socorro!

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En marzo de 2028 vence el mandato del “Mandrake”.

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Varias instituciones se fueron al tacho en estos últimos años. Ya es hora de recuperar la institucionalidad porque estamos viendo negros nubarrones.

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El vicepresidente se enojó cuando le dijeron que Mauri calificó de “miserables” a él y a “Pinocho”. Su respuesta fue rara. Dijo que cuando le abandonen a HC, ellos están a su lado. ¿Cómo se entiende eso?