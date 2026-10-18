--------

No es que se fueron a meditar sobre la doctrina para adoptar una decisión. “HC” es el tema. O sea, “Hambre Cero”.

--------

Pero el éxodo crecerá porque todos quieren “tocar algo”. En la balanza está la lealtad vs. el efectivo. ¿Qué creen que ganará?

--------

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La frase de un histórico referente colorado siempre sigue vigente: “Icambiante la política”.

--------

Ahora, Leite lanzó un mensaje: No subestimen a Horacio. Evidentemente en las carpas de Honor Colorado no se quedarán con los brazos cruzados.

--------

Algo va a ocurrir esta semana. Así dicen en las carpas cartistas.

--------

Tal vez esta semana conozcamos cómo se va a llamar el nuevo movimiento de Peña y Alliana. En boca de urna está ganando: “Santimbankis Partidarios”.

--------

Los “Santimbankis Perifoneros” también ya se están alineando... siempre al lado del poder, por supuesto. Se pueden “congelar” si están lejos del sol... y como están cerca viven “quemados”.

--------

Los “Santimbankis” de la primera hora son los proveedores de Hambre Cero. Fueron los primeros beneficiados.

--------

José Alberto “del Aña Cua” cruzó el Rubicón antes de que cante el gallo. Ya está otra vez detrás del peñismo.

--------

Hoy el PLRA conmemora 135 años de la gesta libertadora. Veremos qué postura asumen con relación a la continuidad de Carlos Carvallo como presidente del BCP y del Directorio.

--------

El silencio es complicidad en estos tiempos porque en Ueno Bank están depositados US$ 850 millones de los fondos públicos y del IPS. No es poca cosa.

--------

La cúpula de la casa matriz ya no puede seguir pero lo harán porque cuentan con el respaldo de “Pinocho” Peña.

--------

Sospechosamente un senador liberal aplaudió el informe del BCP. Y conste que sabe de números.

--------

Hasta el que no maneja bien las finanzas tiene dudas.

--------

¿Qué pasará con los cuatro líbero-cartistas? ¿Cruzarán también el Rubicón? Uno al menos ya le “declaró su amor”, elogiando al BCP. El resto con seguridad se irá al peñismo.