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Este chico jugaba “carnaval” con los combustibles impunemente y el pueblo paraguayo, una vez más, financiaba sus placeres personales.

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Ojalá le caigan con todo a este personaje y otros y, lo más importante: que se recupere el dinero. ¿Por qué “Pinocho” Peña permitía todas estas cosas o formaba parte de su lema: “Vamos a estar mejor”?

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Hay un tal Carlos que se está salvando por ahora. Es cuestión de mirar lo que construyó nada más.

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Y la actual “Julieta” de Roque Alonso no puede salir “limpia” de esta cuestión. Cuentan los que saben que ya le extendieron el “manto de la impunidad” porque ahora pretende ser senadora. ¡Socorro!

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No hay que perder de vista a los extitulares del IPS Vicente Bataglia y Jorge Brítez, quienes están procesados. Sus casos también son tremendamente graves. La salud y la jubilación de trabajadores, jubilados y familiares están seriamente comprometidas.

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Si le condenan a Bataglia y le perdonan a Brítez, ya sabremos por dónde viene la mano. Ojo que este último permitió que la “peregrinación” del dinero de los jubilados, trabajadores cotizantes y sus patrones vayan al “banco amigo” del poder.

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Si Brítez llegara a hablar, hasta puede hacer caer a un gobierno. Ojo con eso.

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El titular del BCP, Carlos Carvallo, y su Directorio siguen campantemente, como si no pasara nada. Ellos deberán estar tranquilos, pero el clima es inestable con pronóstico de “granizadas” intensas en varios puntos del país.

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Ojo que desde la tierra de los magiares no llegaron buenas noticias. Eso aumenta la tensión y el pirevai de la “onda verde”.

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Ayer concluyó la Asamblea de la SIP en Bogotá y el capítulo Paraguay es preocupante. El informe sobre nuestro país señala que la prensa sufre amenazas y restricciones.

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El caso de la “campaña sucia” es grosero. Si no es el Gobierno, ¿quién tiene interés en intentar desprestigiar a periodistas, políticos y críticos del gobierno de “Pinocho” Peña?

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Hay extrañas coincidencias entre los movimientos de funcionarios del Gobierno del “Vamos a estar mejor”, sus viajes al exterior y las conexiones con el ministerio del titular y primo de “Pinocho” Peña.

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Los gobernadores y otros actores colorados están expectantes en la ñembo encuesta que se está haciendo para designar a la dupla de Alliana para el 2028.

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Pareeece que ya está todo digitado. Los muchachis ya están haciendo sus maletas para migrar a la disidencia. Así dicen.