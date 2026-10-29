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Sospechosamente ayer el new cartismo reculó en su intención de expulsarle a su senadora Zenaida Delgado.

Por ABC Color
29 de octubre de 2026 - 01:00
ÑEE/29/10/2026
ÑEE/29/10/2026Caló, ABC Color

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“Patearon” para el siguiente miércoles la definición mientras los votos por el raje se elevaban a 30 de un total de 45 senadores.

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Parece que hay varios legisladores que están en la misma situación que la Zenaida, pero sin audios incluidos.

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Parece que la intención es “limpiar” la situación para el miércoles. Veremos si lo logran porque llevará mucho trabajo.

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Da rabia escuchar audios de cómo disponen alegremente del dinero de los contribuyentes para ubicar a sus cuates.

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Mientras tanto, la ciudadanía soporta un nuevo aumento de los combustibles, reguladas del transporte público, la inseguridad, falta de medicamentos en los hospitales públicos e IPS, el “pulpo bank” que “escondió” unos US$ 855 millones de los fondos públicos y de la previsional a cambio de ninguna ganancia para el pueblo.

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Hasta cuándo la gente aguantará a esta clase de gobernantes, que te prometen que vamos a estar mejor y finalmente ellos terminan viviendo como aristócratas.

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En medio de este guarará político, se rearmó una curiosa bancadita cartista. En realidad lo que quedó de Honor Colorado. Ahí están Tony y Leite y curiosamente Lizarella.

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Pero ahí no termina la cosa. “KachiBachi” publicó un comunicado firmado por 11 senadores de ANR en apoyo al “Patrao”, pero anuncian respaldo a la candidatura de Alliana y al gobierno de “Pinocho” Peña.

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Cuentan los que saben que el “Patrao” sigue herido y los firmantes intentan con este comunicado curar parcialmente el dolor. ¿Será?

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La seguridad del gobierno se está yendo al tacho. Tanto alardearon de esto pero pierden por goleada ante la delincuencia.

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Hasta un subcomisario estaría involucrado en la fuga de dos internos de una cárcel de “máxima seguridad” y dos altos funcionarios penitenciarios.

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Por fin “Pinocho” Peña se fue a visitar a los damnificados. Se preocupa más en defender a sus “cuates bank” antes que a los compatriotas que verdaderamente necesitan.

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La pregunta del millón: ¿IPS se animará a retirar el dinero de los trabajadores depositado en el banco del logo verde?

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