Sin mayores obstáculos y con amplia ventaja, el cartista Rodríguez consiguió el rekutu, pese a los cuestionamientos a su administración. En redes sociales tiene mucha resistencia, pero la victoria fue facilitada por una oposición sumida en la terquedad y con total falta de liderazgo positivo. Ninguno de los candidatos opositores tuvo la virtud de unir fuerzas, menos de renunciar para buscar la victoria, pese a que todas las mediciones arrojaban que ninguno llegaba a la victoria si no se unían. Cada quien se creía la mejor opción y ninguno consiguió liderar para unir, ni mucho menos tuvieron la valentía o el gesto patriótico de renunciar a favor del otro para sellar la victoria.

La terquedad de cada candidato de la oposición facilitó la victoria de la ANR, ya no importa analizar el mejor o peor posicionado, ni la cantidad de votos que juntaron, lo cierto es que todos cooperaron para la victoria de la ANR. Perdió la oposición y todo apunta a que perdió la ciudad en estas elecciones. Esta vez la ciudadanía no tuvo responsabilidad, menos es culpable, ya que los propios candidatos dividieron las fuerzas y facilitaron la victoria. Tampoco se trata de estar en contra de la ANR, pero en este caso particular, por la opaca gestión en el primer periodo de mandato, se necesitaba el cambio, pero estamos en democracia y gracias a la división de la oposición volvió a ganar el candidato de la ANR. Nos queda refugiarnos en la esperanza de la promesa electoral que en este segundo periodo se va a mejorar.

La campaña “ANR nunca más” solo favoreció la unidad entre colorados y fue clave para ampliar territorio. La otra cara de la moneda, la división entre liberales y la unidad con sectores de izquierda, cada vez debilita más a la oposición.

