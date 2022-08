Carta de un padre colorado

Los votos fueron para evitar la destitución de la señora Quiñonez, que se salvó, pero las hurras fueron para Cartes. ¿Cuál es la conexión? ¿Acaso la permanencia de la Fiscal para seguir amparando la corrupción? ¿Es esto un triunfo? ¿No se trata, más bien, de una catastrófica derrota de la decencia? ¿Desde cuándo se aplaude la victoria de la delincuencia? ¿Hasta ese punto has llegado? ¿No te sirvió, entonces, mi ejemplo de toda la vida? ¿Me tenías reservado este dolor?

Sí, hijo, estoy dolorido. Te consta mi entrega por mantener una conducta recta en todos los órdenes; más aún en la política, más aún en el Partido Colorado por el que dejé jirones de mi cuerpo y de mi alma. Por ese Partido perdí fortunas, perdí mi libertad y varias veces la familia, cuando la dictadura me tiraba al otro lado de la frontera.

No tengo que recordarte –pero por lo visto tengo que hacerlo- que el coloradismo no fue para mí un partido político sino una pasión. Fueron otros tiempos, es cierto. Tiempos en que la Junta de Gobierno era un escenario de discusión, generalmente acalorada, que muchas veces terminaba con la renuncia de algún presidente de la República, un ministro, un director partidario que se desviaba de la doctrina ética o política del Partido. ¿Qué se debate hoy en la Junta de Gobierno?

Cuando vino la dictadura, los debates partidarios y nacionales se convirtieron en hurras a las arbitrariedades en contra de los propios colorados como yo.

El coloradismo salió de la dictadura política pero cayó en la dictadura de la mafia.

¿Qué es hoy el Partido Colorado? Te recuerdo esta realidad: El titular de la Junta de Gobierno nunca fue colorado. Aterrizó de otro Partido. El secretario de la Junta, cuando era viceministro del Interior de la dictadura, enviaba a la cárcel o mantenía en el exilio a los colorados; el candidato a la presidencia de la República por el coloradismo, es liberal; el jefe de todos ellos, Cartes, se afilió cuando ya era viejo y después de que le ofrecieran encabezar el Ejecutivo del país. Para ello, se ha tenido que pasar por un pequeño trámite: modificar los estatutos partidarios que resultó más fácil aún con el sencillo expediente de comprar la convención partidaria.

Pero esto no es todo ni lo más grave. Te consta que el Partido está tomado por la delincuencia más descarada, tal como se ha visto en el intento de llevar a juicio político a la Fiscal General del Estado. Con el resultado del lunes, los corruptos dieron un hondo suspiro de alivio. Ya no pisarán la cárcel, al menos por ahora. ¿De quién vino la orden para salvar a la señora Quiñónez y salvarse? De Horacio Cartes, que es el patrón. ¿Cómo, entonces, no sentir un inmenso dolor al verte abrazado a tanta mala gente? ¿Es éste el coloradismo que aprendiste de mi pasión, honestidad, entrega, sacrificios?

Por fortuna, hay una mayoría de colorados honestos. A ellos debés de acercarte y trabajar porque el Partido vuelva a tener autoridades coloradas, que conozcan y practiquen su doctrina; que cierren el camino a los aventureros; que expulsen a los significativamente corruptos.

Este Partido Colorado no es el que yo había amado. Por tus antecedentes familiares, francamente no te veo –o no quiero verte- en ese círculo pequeño, pero poderoso, donde la gente se degrada hasta la humillación como esas parlamentarias que se declaran a sí mismas las perritas de Cartes.

Yo sé que no estás por el dinero, pero igual el barro te salpica. Ese barro que los colorados de antes habíamos procurado evitar al Partido. Finalmente debo confesarte con tristeza: ¿Nada te dice de mi pasado partidario? ¿Nada te queda del antiguo Partido Colorado? ¿Vas a seguir manchando mi apellido? ¿No te molesta que tu Partido sea el refugio de contrabandistas, narcotraficantes, anticolorados, lavadores de dinero, rematadores de conciencia?

Hubiera querido despedirme de vos con un fuerte abrazo, pero hoy no puedo.

