Qué nos sucede cuando debemos tomar una decisión

No busques agradar con tu decisión: muchas personas que buscan afecto y reconocimiento en su entorno deciden privilegiando el deseo de los otros y no el propio. No se trata de que la elección sea un acto egoísta, pero es importante colocarse en primer lugar y luego evaluar el nivel de perjuicio que pueden tener los otro con mi elección. Tampoco se puede ir por la vida como un patito feo, buscando afecto en el afuera: la valoración personal se debe buscar dentro de uno y no depender de la valoración que hacen los otros por sobre nosotros.

No al mas de lo mismo: otro de los factores que tamizan en una decisión es la opción que se elige como solución para resolver un problema. Un factor que evidencia una mala elección y decisión, es una solución que se aplica y no soluciona, sino que perpetúa el problema. Sin embargo, una y otra vez se repite la misma fórmula con la secreta esperanza que el resultado sea diferente. Aquí si no se toma una nueva decisión con una opción diferente, podemos girar en círculo in eternum sin encontrar ningún cambio. En cualquier caso, cuando la elección-decisión fue fallida, es necesario analizar lo que he intentado y no fue efectivo, buscar consejeros realmente expertos y hacer una nueva elección, pero fundamentalmente Recordar para no repetir, como base de la experiencia.