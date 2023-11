Entre escándalos mediáticos e inundaciones: los primeros 100 días de Peña

Preguntas que retumban

¿Se tiene una estrategia país clara con base en todo lo relacionado a la oportunidad histórica de Paraguay con la revisión del Anexo C de Itaipú? ¿Este silencio es porque no se puede avanzar nada, o porque ya se pactó todo?

Es necesario recordar que el nuevo mandatario no hizo mención alguna a la renegociación del Anexo C en su discurso presidencial, lo cual podría ser tomado en cuenta como un indicador.

Luego de ello, celebró con bombos y platillos la reunión que iba a darse con Lula da Silva para iniciar las negociaciones. Dicha reunión se canceló por una supuesta gripe del presidente brasileño, el cual, sin embargo, mantuvo agenda esos días, inclusive jugando al fútbol.

¿Será que Lula no asistió expresamente por no haber acuerdos, o sencillamente no le interesa? ¿Por qué se suspendió la reunión? ¿Qué plantea hacer el Gobierno paraguayo?

Estos hechos en particular son algunos de los pocos elementos (públicos) con los que se cuenta para poder interpretar cuál sería la estrategia del actual Gobierno en lo que se refiere al famoso Anexo C de Itaipú.

Con ello, se alzan más preocupaciones y dudas que certezas, a más de 100 días de iniciado el nuevo gobierno, y poco de terminar el año clave 2023, sin nada.

Crónicas de catástrofes anunciadas

Mismo si no se tiene mucha claridad en lo que respecta al Anexo C, la cuestión de Itaipú no dejó de ser una gran polémica.

El concurso Proceso Selectivo Externo 2023, convocado por el gobierno de Mario Abdo Benítez, fue una de las primeras crisis del gobierno actual.

El 11 de octubre del corriente, tras dos meses de haber asumido, el Gobierno dio a conocer que terminaba el contrato individual de trabajo de 187 personas que fueron admitidas mediante dicho proceso selectivo.

¿Una disputa partidaria interna? ¿Querían dejar mal parado al gobierno anterior?

Las inundaciones también fueron parte importante del inicio del nuevo gobierno. Las primeras semanas del mes de noviembre fueron catastróficas en términos hidrológicos. Nuevamente gente tuvo que morir a causa de los raudales.

Pero, ¿qué tiene que ver lo de Itaipú con las inundaciones? Tiene todo que ver…

¿Qué tiene que ver con Itaipú?

Observando la problemática con una mirada más amplia, histórica y crítica, los distintos gobiernos que estuvieron al frente de nuestro país jugaron un partido al beneficio propio, y no al beneficio del pueblo.

Si pensamos cuánto pudo haberse desarrollado nuestro país, vemos que es mucho. Pensando solamente en términos de adaptación climática, es mucho. Pero la mayor parte de los recursos de Itaipú quedaron en manos de unos pocos. Mirando un solo aspecto, podemos entender esta magnitud.

Pensar para el futuro

En el actual contexto de crisis climática, garantizar servicios básicos como agua potable, electricidad, telefonía e internet de manera constante e ininterrumpida, permitirá que nuestra gente pueda sobrellevar mucho mejor los fenómenos climáticos extremos, actuales y futuros.

Si pensamos cuántos desagües pluviales, alcantarillados sanitarios, municipios bien diseñados y planificados, cuánta infraestructura de calidad en términos de distribución de energía eléctrica se hubiera podido contar con lo que verdaderamente corresponde al pueblo paraguayo, realmente nos daremos cuenta de que Itaipú, en vez de ser una palanca de desarrollo para nuestro territorio, se convirtió en un ancla para el atraso histórico.

Entre grandes escándalos mediáticos y gente que muere en raudales, hoy en día es imperativo discutir la problemática de la energía también pensando en que los problemas ambientales se están radicalizando a un nivel nunca antes visto.

100 días pasaron, sin nada. Como país nos toca pensar los próximos 100 días, y los próximos 100 años, y actuar ahora.

*Ingeniero ambiental. Mtr. en Hidrología. Doctorado en Ciencias de la Tecnología. Investigador y docente universitario. Miembro de la campaña Itaipú Ñane Mba’e / @itaipunanembae