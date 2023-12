Política y programación mental

Los neurocientíficos modernos hacen estudios de la superstición. Lógico, todo está en la mente y el ser humano recurre a lo misterioso para resolver sus problemas existenciales. Nada es mentira, nada es verdad. Todo depende del cristal con que se mira. La psicología entiende muy bien que el psiquismo humano se rige por creencias, ideas, pensamientos y percepciones que nacen en lo más profundo del subconsciente. Por eso a veces Las cosas son sencillas y a veces, muy complejas. Para que nos manejen ideas tan poderosas puede que nos hayan programado exactamente para eso, sin quiera darnos cuenta. Como resultado, actuamos mecánicamente, y repetimos en la conducta pautas impuestas por afuera. Puede ser religión, política o educación, donde la manipulación de la mente es extraordinaria.

Los medios de comunicación también manipulan según sus intereses. No somos personas totalmente libres. Somos muy influenciables. Para tener ideas propias debemos pasar por un largo proceso mental. Usar las neuronas, leer mucho, comparar y llegar a conclusiones. Esta tarea no es fácil ya que resulta más cómodo aceptar todo, sin cuestionar nada. Esto le conviene mucho a los políticos, ya que de este modo nunca se cambia ni mejora nada. Todo ya está estructurado de antemano y no se necesitan hacer cambios. A ellos les resulta muy beneficioso que seamos burros e ignorantes, porque así nos dominan y actúan con soberbia y prepotencia. No les favorece para nada que surjan filósofos, seres pensantes, rebeldes, contestatarios e intelectuales brillantes puedan desestabilizar y apeligrar el sistema.

La programación mental viene a través de los discursos, los mensajes, la publicidad, la educación, el arte, la música, el cine y los libros. Cuando vos naces ya tenes la marca de tu ropita y tu biberón- La musiquita que te pondrán en la cunita, los sonidos y colores que inundarán tu habitación y las palabritas que repetirán tus papis, las mismas que les dedicaron sus padres o tus abuelos. Ya veras luego que mensajes te envían por la televisión o los celulares ya programados con anticipación.

Eso se llama la matrix y es muy difícil salir de ella. Pero he aquí, de repente la humanidad ha dado un salto cuántico y ha despertado la consciencia. Muchos se rebelan con esta manipulación perversa. El ser humano quiere ser libre y manejar su propia vida. Ya no permite que le mientan y le utilicen. Desea un empoderamiento y actuar con responsabilidad y autonomía. Hay un rayo de luz que ilumina el mundo y con creatividad rediseña el futuro. Vamos hacia una nueva dimensión y un tiempo nuevo. Por el sendero de la libertad podemos encontrar ese nuevo mundo. Esa nueva manera de pensar, vivir y actuar. Salir de la matrix depende de cada uno de nosotros. Y lo podemos lograr, si nos proponemos.