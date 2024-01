Política y expectativa en 2024

Comenzó un nuevo año y son muchas las expectativas de la gente. Algunos fieles seguidores del cartismo ya están mejor, mientras el pueblo sigue esperando. No hay salud, no hay educación, ni seguridad para la población. Los precios de la canasta familiar están por las nubes mientras muchos compatriotas siguen viajando a España por falta de trabajo. La cuestión del transporte público es un desastre y las calles con miles de baches que los municipios no arreglan. Desde el uno de enero entró a regir el tema del estacionamiento tarifado y falta nomas ya que nos cobren por el oxígeno que respiramos. Sinceramente, con este calor húmedo sofocante y poco movimiento de personas, poca circulación de efectivo, después de los Reyes Magos, Troya está que arde y la paciencia se agota.