Vyros pero no estúpidos

El doctor Chaparro Abente, gran conocedor de efectos del tabaco, llamaba a estos casos “fumadores pasivos”: son quienes aspiran el humo de los demás. El doctor Chaparro no era cualquiera, era neumólogo y director del hospital escuela del INERAM.

Hay verdades que la ciencia ya no discute, no porque se quite la libertad al debate sino porque las evidencias científicas son abrumadoras: la tierra es redonda, la luna sale de noche y el sol sale de día. Siéntese frente a una computadora y busque TODA la literatura universal sobre el tema. La respuesta es la misma: fumar derivados del tabaco es la causa de casi 9 de cada 10 casos de cáncer de pulmón pero su consumo puede causar cáncer en casi cualquier parte del cuerpo. El humo tiene más de 7.000 sustancias químicas que incluyen más de 70 carcinógenos.

En los EE.UU. -quizá desde antes del 2008-, Horacio Cartes y José Ortiz pagan altísimas sumas para vender sus cigarrillos. En un comunicado en el 2012 Cartes dijo que vendían en más de 20 estados y que pagaban el MSA. ¿Qué es esto que pagan? En ese país las tabacaleras pagan un carísimo Master Settlement Agreement (MSA, Acuerdo Maestro), cánones anuales para compensar costos de salud pública asociados al tabaco. Tabacalera del Este aparece mencionada en listados de un montón de ciudades y estados, incluyendo Hawaii (que los removieron del listado dizque por no haber pagado la cuota cuatrimestral). En todos estos lugares si quieren vender deben pagar UNA FORTUNA a los EE.UU. En Paraguay no están dispuestos a pagarle a los paraguayos.

Cuando el autoconfeso ignorante diputado Jatar Fernández desnudó sus miserias intelectuales para defender los negocios del Patrón, hizo un ejercicio abusivo del derecho a ser bruto. Solo se pretendía el 2% de aumento para comprar medicinas, como aporte de un negocio que en Paraguay paga uno de los tributos más bajos del mundo. Las inconmovibles fieras “representantes” formaron fila alrededor del patrón tabacalero y se hicieron humo con el pueblo.

Puedo perdonar que defiendan los negocios tabacaleros de Cartes a cara descubierta y sin pasamontañas. Pero que pretendan convencernos de que el tabaco no produce cáncer y que por eso no quieren pagar, cuando pagan FORTUNAS en otros países, es MISERABLE. En nuestra población hay muchos VYROS que le votaron a algunos brutos, pero ESTÚPIDOS, lo que se dice MUY estúpidos, no somos.

