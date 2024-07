En el escenario de los acuerdos algunos sectores locales con buenos ojos un posible “casamiento” político económico con China y pregonan el divorcio de Taiwán. La panacea de los millones que pueden representar para el país eventuales exportaciones de alimentos o la instalación de infraestructura china dentro del territorio paraguayo atrae, en especial, a la clase política que no perdería la oportunidad de llevarse su tajada.

Sin embargo, a la luz de las evidencias de lo que sucede en Centroamérica y también en países de Sudamérica, convendría parar la oreja. Si China ha logrado cooptar geopolíticamente a estos países con acuerdos en apariencia ventajosos y luego se ha aprovechado de la situación, ¿qué nos hace pensar que no hará lo mismo ante un eventual acuerdo con Paraguay?

Aquí el cuestionamiento ni siquiera es político, ni de izquierda ni de derecha, sino que se pone el foco sobre la total falta de garantías respecto a la soberanía territorial y económica. Esta alerta está basada en indicadores que afectan a países como Ecuador, Argentina y la grave situación de Nicaragua donde las academias militares están cooptadas por la doctrina china.

Asimismo, en términos de libertad de expresión y también en desinformación han socavado todos los sistemas. Para Villalba, siempre que abordamos la retórica china nos topamos con su discurso de que es un país pacifista, que busca la paz, trabajar con todos.

“Eso no es algo que demuestra ningún estudio que se refiere a China”, refiere y agrega que China, de hecho, ha demostrado que no puede contener su agresividad militar hoy para llegar a ser potencia. Entonces, hay realmente una contraposición muy fuerte entre lo que dice que hace China y lo que vemos que efectivamente hace en el campo. En suma, es un gigante que no tiene palabra y en su política expansiva “pacífica” encierra otros peligros.