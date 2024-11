Política y despertar de la conciencia

De que se trata, pues esto. No es otra cosa que abrir los ojos a través de una transformación interior que nos lleva a tomar conciencia de nosotros mismos y de la realidad que nos rodea. Es un proceso de autodescubrimiento que nos revela los inmensos poderes que poseemos para dejar de ser esclavos y empoderarnos en todas las áreas de nuestras vidas. Se trata de ser libres y salir de la Matrix donde nos tienen prisioneros desde siempre para que no nos demos cuenta de lo que somos y a dónde vamos.

Qué tema tan fascinante, que puede enriquecer de una manera fantástica para crecer y evolucionar. Nos damos cuenta de que como seres humanos debemos transcender. Evolucionar mentalmente para ir adelante y progresar. Si expandimos la conciencia al siguiente nivel podemos dar un salto cuántico e irnos a la quinta dimensión. Nada de esto es posible si no llevamos adelante el proceso del despertar. A través de los conocimientos que vamos adquiriendo vamos de a poco soltando los apegos, conociendo a otras personas, leyendo las mentes, cerrando ciclos y dejando de lado lo banal, lo superfluo, lo que no sirve para elevar. A medida que vas pasando por diversas etapas, muchos no te comprenderán y llegarán a criticarte por lo diferente que te ven. No hay que preocuparse porque es algo normal y natural. Los despiertos entienden perfectamente lo que sucede en este viaje para encontrarse con el yo superior. Así ya vences tu ego y deja de interesarte lo superficial y lo trivial.

Tu conciencia se eleva y cambias tus hábitos de comer, pensar y actuar. Tu alimentación es ecológica y te conectas con la naturaleza. Te gusta caminar descalzo y meditar. No será raro que cuides tu cuerpo y tu mente. Tu forma de hablar a los demás. Todo es amor y armonía porque sintonizas con el universo. Los despiertos buscan la paz y el amor dentro de esta trasformación que lleva a experimentar otras vivencias. En este proceso se producen revelaciones a través de sueños, sincronicidades y la activación del tercer ojo que es de la intuición. Todos podemos despertar la conciencia y atravesar este plano de la tercera dimensión donde nos falta todavía mucho. Somos aún reptilianos que se quedaron en la etapa básica y primitiva de la evolución donde el reptil salió del agua hace millones de años y según Paul Mac Lead, nos tiene atados en la supervivencia. En este plano está la violencia, el miedo, el hambre y lo sexual. En la segunda etapa del cerebro está el sistema límbico que es de las emociones. En la parte del frente la neo cortex. Este es de la inteligencia y la razón, donde se alberga la conciencia. La parte más reciente que nos falta desarrollar y evolucionar para avanzar en este universo donde probablemente existan seres más adelantados que nosotros los de esta tierra.

Necesitamos muchos despiertos en este mundo para guiarnos e iluminarnos. Vinimos para transcender como seres divinos y poderes infinitos. Somos energía que vibra y se expande. Tenemos que cruzar esta dimensión para transcender en el tiempo y el espacio. Las neurociencias tienen que enseñarse en las escuelas y colegios. Y los políticos que nos dirigen tienen que estar despiertos para poder abrir los ojos al pueblo. Así nos irá bien a todos.

