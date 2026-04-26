El Tik Tok de Putin

Los paraguayos estamos dotados pues del derecho, que no delegamos ni restringimos, a recibir la información, o la opinión, o la propaganda, o las mentiras, que quieran hacernos llegar Vladimir Putín, presidente de Rusia, o Satán, príncipe del Infierno.

Si creemos que eso nos afecta por negativamente, tenemos también el derecho a exigir su rectificación o aclaración (principio de la “responsabilidad ulterior”, William Blackstone, “Comentarios sobre las leyes de Inglaterra”).

Y por eso mismo, el Artículo 26 de nuestra Constitución magnífica ordena que “…no se dictará ninguna ley” (cero) “que…imposibilite o…restrinja” “la libre expresión y la libertad de prensa, así como la difusión del pensamiento y de la opinión, sin censura alguna”.

La dictadura autodenominada “Unión Europea” no cesa en su totalitario empeño de extender a nuestro país su opresivo sistema de censura, prohibidísma por nuestra Constitución de libertad, con su pueril excusa de combatir la “desinformación”.

Ahora, a través de sus “recomendaciones”, su “Misión de Seguimiento Electoral de la Unión Europea”, según publica ABC y la agencia de propaganda del gobierno español, EFE, “instó este miércoles a Paraguay regular las campañas de desinformación en las redes sociales… cuyo contenido no tiene regulación electoral… Subrayó que no debe haber censura, pero sí una moderación por parte del TSJE y las principales plataformas para evitar las campañas de desinformación o fake news”.

La presidenta de la dictadura europea, Úrsula von der Leyen aclaró el propósito muchas veces: El 31 de marzo de 2020 pidió a las plataformas que degraden o eliminen contenidos nocivos y anuncios engañosos, promoviendo solo fuentes oficiales; el 26 de enero de 2021 anunció las leyes de Servicios Digitales y de Mercado Digital para regular “el poder corrosivo del discurso de odio, de la desinformación, las noticias falsas y la incitación a la violencia”; el 16 de enero de 2024 sostuvo que las plataformas digitales tienen la responsabilidad legal de moderar el contenido; y el 10 de septiembre de 2025 anunció el “European Democracy Shield”, para monitorear y detectar desinformación, y combatir “desiertos de noticias donde prospera la desinformación”.

El pasado jueves, en ABCTV, Carlos María Ljubetich y Christian Ruiz Díaz de nuestro Tribunal Superior de Justicia Electoral aclararon que Paraguay no está obligado a seguir las recomendaciones totalitarias de la dictadura europea que menoscaban nuestro sistema de libertades pero el jefe de la “Misión de Seguimiento Electoral” de esa dictadura, Gabriel Mato, señaló en tono colonialmente imperativo que “los planteamientos de la misión ya pueden ser asumidos” de cara a estos comicios” municipales.

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