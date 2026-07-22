Política y psicología social

Sobre todo hoy que tantos problemas se presentan en violencia familiar, social y en colegios. Estos fenómenos lejos de disminuir, van en aumento. Nuestro país requiere más psicólogos en las instituciones educativas sobre todo. Y para las familias, niños, jóvenes y adultos.

La sociedad sufre situaciones que atentan contra la integridad de las personas y el gobierno, a través de políticas públicas, debe elaborar programas con el fin de prevenir, informar y educar. La salud mental está muy descuidada y es urgente ver que se puede hacer para frenar estos hechos. Los profesionales dedicados a esta área de la mente. Son psicólogos, neurólogo y psiquiatras. Son expertos en tratar los comportamientos, las funciones cerebrales y enfermedades mentales.

La psicología social es una ciencia que estudia los pensamientos, sentimientos, conductas y emociones de grandes grupos que influye en lo individual. En el contexto social vemos por ejemplo, un evento como el mundial incide en nuestras emociones y la pasión se transmite, seamos fanáticos o no del futbol. Es un fenómeno increíble este tema y todo lo que origina.

La gente más que nunca saco de su corazón el amor a la patria y todo lo que genera el color de la bandera, la albirroja y el himno. Esperamos que no solo la pelota nos una tanto. A mí me gustaría que también se apoye a nuestros escritores, artistas y científicos que son héroes anónimos que luchan con paciencia y sacrificio.

Cuando en 1982, Gabriel García Márquez, gano el Nobel de Literatura, durante un partido en Medellín, obsequiaron “Cien años de soledad” a todo el público. Y lo mas simpático, entre los jugadores había uno de apellido Iguaran. Uno de los personajes de la novela era Ursula Iguaran y la prensa pregunto si no era hijo de Ursula. Lo que motivo a risas ya que ella es de ficción.

Literatura en medio del futbol. Combina bien, para homenajear a un escritor como Gabriel García Márquez, que ya partió. Al igual que otro grande que nos dejó, el peruano Mario Vargas Llosa.

La psicología social tiene mucho trabajo en la conducta de los grupos. En política, deportes, arte y espectáculos vemos que se copia palabras, modas, marcas de perfumes, cortes de pelo, comportamientos, gustos, ideologías y tanto más. Ojalá podamos analizar más como las redes sociales influyen en nuestros pensamientos, sentimientos, emociones, pasiones, acciones y reacciones. No quiero ni hablar del tema de racismo y discriminación en que se involucró la senadora Celeste Amarilla que no termina más y se convirtió en tema político, jurídico, diplomático y está en boca de todos. Ya es un asunto para tratar en libros de varios temas.