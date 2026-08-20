La inteligencia artificial entra al mundo real: una oportunidad para Paraguay y para la cooperación con Taiwán

A esto se lo conoce como inteligencia artificial física. Se trata de combinar la inteligencia artificial con cámaras, sensores, brazos robóticos, drones, vehículos autónomos y otras máquinas capaces de observar su entorno, comprender una situación y ejecutar determinadas tareas.

Dicho de una manera sencilla: la inteligencia artificial está pasando de “pensar y aconsejar” a “percibir y actuar”.

Esta transformación tendrá efectos concretos en numerosos sectores. En la industria, permitirá realizar inspecciones, detectar fallas en los equipos y adaptar las líneas de producción con mayor rapidez. En la logística, los robots podrán transportar, clasificar y preparar productos. En la agricultura, los drones y sensores inteligentes ayudarán a vigilar los cultivos, utilizar de manera más eficiente el agua y los fertilizantes, y detectar tempranamente plagas o enfermedades. En la salud, estas tecnologías podrán apoyar el traslado de medicamentos, el monitoreo de pacientes y algunas tareas de asistencia y cuidado.

Por eso, considero que esta nueva etapa también representa una importante oportunidad para Paraguay.

Paraguay posee condiciones muy favorables: abundante energía limpia, una población joven, un sector agropecuario altamente competitivo y una ubicación estratégica en América del Sur. El desafío consiste en transformar estas ventajas en nuevas capacidades tecnológicas, mayor productividad y empleos de mejor calidad.

No se trata necesariamente de que Paraguay tenga que fabricar desde el comienzo los robots más sofisticados. Puede empezar identificando problemas concretos en los que la tecnología aporte soluciones: mejorar la producción agrícola y ganadera, modernizar la logística, fortalecer la trazabilidad de los productos, realizar inspecciones en lugares peligrosos, apoyar los servicios de salud y responder a la futura escasez de mano de obra en determinadas actividades.

En este proceso, es importante aclarar que el objetivo no debe ser simplemente reemplazar a las personas. El modelo del futuro será una colaboración entre seres humanos, inteligencia artificial y robots. Las máquinas pueden asumir tareas repetitivas, pesadas o riesgosas, mientras que las personas se concentran en aquellas funciones que requieren criterio, creatividad, responsabilidad y sensibilidad humana.

Al mismo tiempo, debemos prepararnos con seriedad. La incorporación de estas tecnologías requiere formación profesional, infraestructura digital, ciberseguridad, protección de datos y reglas claras sobre seguridad y responsabilidad. La tecnología debe estar siempre al servicio de las personas y del desarrollo de la sociedad.

Taiwán cuenta con una sólida experiencia en semiconductores, componentes electrónicos, maquinaria de precisión, tecnologías de información y manufactura inteligente. Paraguay, por su parte, dispone de energía limpia, talento joven y un gran potencial productivo. Estas fortalezas son complementarias.

Por ello, considero que Taiwán y Paraguay pueden trabajar juntos en proyectos piloto de agricultura inteligente, automatización para pequeñas y medianas empresas, logística, salud digital y formación de talentos. También podríamos promover una mayor cooperación entre universidades, centros tecnológicos y empresas de ambos países.

La próxima transformación industrial ya está comenzando. La pregunta no es si la inteligencia artificial física llegará a nuestra vida cotidiana, sino cómo nos prepararemos para utilizarla de manera responsable y convertirla en una herramienta de desarrollo.

Paraguay no debería limitarse a ser un consumidor de estas nuevas tecnologías. Tiene la oportunidad de participar activamente en esta transformación, adaptar las soluciones a sus propias necesidades y crear capacidades nacionales. Taiwán desea ser un socio confiable de Paraguay en este camino, compartiendo conocimientos, formando talentos y promoviendo proyectos que produzcan beneficios concretos para la población.

Nuestro objetivo común debe ser claro: aprovechar la tecnología no solamente para producir más, sino también para trabajar con mayor seguridad, mejorar los servicios públicos, crear mejores oportunidades para los jóvenes y elevar la calidad de vida de toda la sociedad.