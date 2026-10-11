Cero credibilidad

Carlos Carvallo, presidente del BCP y expresidente de la antes financiera Ueno (hoy Ueno Bank), contestó al Senado con 31 páginas que dejaron mucho que desear. Algunas respuestas son una burla. Por ejemplo, que se abrió un sumario y no contar que lo hicieron 17 días después que los senadores preguntaran. O peor aún, abrieron un sumario para investigar, pero anticipa que todo está bien. La mofa más importante fue decir que el exgerente de supervisión que hizo el informe ya no estaba en el banco cuando lo redactó; no tuvieron agallas para decir que el contenido sea falso.

Carvallo no fue el único chistoso, también lo fue el pícaro de Santiago Peña, exsocio comercial de los dueños de estos negocios: repitió también que Rivarola ya no estaba en el BCP. Lo que no contó es que ÉL firmó el decreto para sacarlo de la banca matriz. Santiago Peña, el exliberal que también estuvo en el BCP, tampoco pudo negar el contenido del informe.

Estamos en presencia de un severo conflicto de intereses que no se compadece con la política del BCP: velar por un sistema financiero sólido, íntegro y estable. Si lo que está pasando despierta suspicacias, es muy claro el porqué: el que era presidente de Ueno debe ahora investigar a Ueno. Y también debe indagar a sus exjefes de Ueno, que son casualmente también exsocios comerciales del presidente que lo designó, Santiago Peña.

En las investigaciones de la actual cúpula del BCP falta lo más importante: independencia. Porque documentación, hay abundante. Solo de la que estamos revisando, hay más memos e informes de lo que sospechábamos; todo indica que Rivarola no fue el único que denunció. Fueron muchos.

Están queriendo engañarnos con todo tipo de especulaciones para confundir. Que esto es una pelea cartista/peñista. Que esto trata de negocios. Que esto es una pelea de bancos que son dueños de medios (Ueno también, ¿o estoy mintiendo?, diría mi vecino de columna). No señores. Esto trata del Banco que concentra 850.000.000 dólares de fondos públicos y del IPS. Y se trata de la banca matriz del Paraguay que está bajo serias y entendibles sospechas.

Estas preguntas son las que deben contestar: ¿Hubo empleados a quienes pusieron como dueños de empresas? A estas, ¿les dieron decenas de millones de dólares de préstamo? Entre setiembre del año pasado y este año, ¿habrían trasgredido expresas disposiciones de la ley sobre topes? ¿Es el informe Rivarola el ÚNICO o hay más informes?

Me hubiera gustado hacer todas estas preguntas a alguien del BCP. Pero temo que no pueden responderlas. Fue muy simpático ver al exprocurador de la República Marco Aurelio González Maldonado corriendo por los pasillos del Congreso. Es lo que pasa cuando no se puede responder a quienes saben exactamente qué preguntar.

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