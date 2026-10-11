¿Qué harán con tanto?

La capital de Itapúa decidió no solamente por la alternancia en el poder, devolviendo la hegemonía al Partido Colorado, sino que también afianzó esa «esperanza» en la Junta Municipal, concediéndoles un escaño de más totalizando 8 ediles de la ANR. Si se sella la «unidad partidaria», es probable que el nuevo jefe comunal no tenga oposición a todas las iniciativas que presente.

La oposición solo podría esperar que la fractura interna de la ANR se profundice en las internas partidarias, de cara a las Elecciones Generales del 2028. Con la discidencia se podría contar con números para generar un contrapeso en el Legislativo comunal. Es importante mencionar que las decisiones no son estáticas, pero sería ingenuo dejar de hacer notar que el camino al poder absoluto es, sin duda, un riesgo enorme para una ciudad pujante y en vías de desarrollo.

El Partido Colorado busca instalar en la ciudadanía la sensación de irregularidad en la administración del exjefe comunal Luis Yd (Alianza). Crearon un escenario de manifestación de funcionarios y constantemente «filtran» presuntas irregularidades en la administración de los recursos. Sin entrar a juzgar el conflicto, es una táctica que llama la atención, pues revela que no solo pretenden asegurar el poder, sino terminar de fragmentar a la oposición. Este interés aparentemente apunta a querer volver a perpetuarse en el poder, tras 11 años de haber quedado fuera del mando de la ciudad de Encarnación. Pero ¿qué quieren hacer con la concentración del poder?

La concentración del poder es un peligro para la democracia y ha sido analizada por diversos pensadores clásicos y contemporáneos de la teoría política y la sociología. John Locke defendió la necesidad de limitar el poder del gobernante y establecer una estructura dividida para proteger los derechos naturales y la libertad de los ciudadanos; Max Weber advirtió tempranamente sobre los riesgos que conlleva la burocratización y la creciente concentración del aparato estatal y de las organizaciones; y Charles Wright Mills desarrolló el concepto de las «élites del poder», refiriéndose a las cúpulas políticas, económicas y militares que retroalimentan sus intereses de forma endogámica.

En principio, la situación preocupante dispara una serie de interrogantes sobre el futuro incierto de la ciudad considerada «la más bella del país». ¿Quiénes serán beneficiados? ¿Cuáles serán los límites? ¿Qué garantías tendrá la ciudadanía?

El nuevo intendente no tendrá excusas ni a quién culpar si la ciudad no avanza. Tiene la estructura del poder de turno y una mayoría absoluta en la Junta Municipal, pero ¿hará lo correcto en ese camino peligrosamente allanado?