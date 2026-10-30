Terminaron las elecciones y ahora comienza el verdadero desafío

Terminó la campaña electoral. La ciudadanía se expresó en una jornada democrática que merece nuestro reconocimiento. Felicitaciones a las autoridades electas, especialmente a la intendenta Soledad Núñez y a los concejales electos. Ahora comienza lo verdaderamente importante: pasar de las promesas a los hechos y aprovechar una oportunidad histórica para transformar Asunción.

Hace poco, desde un medio de prensa me preguntaron qué deberían hacer los intendentes electos durante sus primeros 100 días. Respondí que los grandes cambios no ocurren milagrosamente de la noche a la mañana. Son procesos complejos que requieren conocimientos, experiencia, planificación, acuerdos, continuidad, capacidad de gestión y mucho trabajo y compromiso. Quien promete transformaciones inmediatas desconoce esa complejidad o miente y promete de manera populista lo que no podrá cumplir.

Planteé dos acciones instrumentales fundamentales: 1. Reformar y modernizar la municipalidad; y 2. Iniciar un proceso participativo de planificación estratégica urbana. En otras palabras, necesitamos el vehículo adecuado y una hoja de ruta para llegar adonde queremos.

Primero: Ordenar la casa y transformar la municipalidad.

La nueva administración recibirá una institución profundamente deteriorada, con graves problemas financieros, administrativos, de gestión y de transparencia, acumulados durante décadas y particularmente agravados durante la administración de Óscar Rodríguez.

La intervención municipal encabezada con mucho rigor y valentía por el Dr. Carlos Pereira documentó graves irregularidades que exigen respuestas contundentes: desvío de fondos de bonos; notorias irregularidades sin respetar la separación y el destino legal de determinados recursos; fondos insuficientes para obras contratadas; irregularidades en licitaciones y adjudicaciones; deficiencias administrativas y de control y sobredimensionamiento de la estructura administrativa.

Será imprescindible realizar un corte administrativo riguroso, auditorías de las últimas administraciones y tomar como referencia el valioso Informe de la Intervención. Pero ordenar la casa no puede limitarse a corregir irregularidades: debe constituir el primer paso de una reforma institucional profunda, para la cual será conveniente gestionar cooperación técnica especializada de organismos internacionales como el Banco Mundial, BID, CAF y otros, para lo cual se debe conseguir el firme apoyo del Gobierno nacional.

También será indispensable construir un acuerdo político muy serio entre la Intendencia y la Junta Municipal, anteponiendo los intereses ciudadanos a las conocidas y frecuentes disputas partidarias.

La experiencia de la administración de Mario Ferreiro, cuya salida se produjo en medio de un proceso político y judicial profundamente controvertido y manipulado, debería dejarnos una enseñanza: la confrontación política mal intencionada puede paralizar y destruir la gestión de un proyecto de ciudad. Y puede causar enormes perjuicios. Tal como sucedió, por ejemplo, con el Plan ASU Viva y con la actuación de la administración que lo suplantó. No podemos seguir repitiendo esa historia.

Segundo: Construir una hoja de ruta para Asunción de modo participativo.

Las ciudades no se transforman simplemente construyendo obras. Peor aún, algunas pueden ser verdaderos disparates urbanísticos. Como muestra, las autopistas elevadas dentro de las ciudades, aquí llamadas superviaductos, representan un modelo obsoleto, cuestionado y superado en distintas ciudades del mundo, incluyendo las de Latinoamérica. Muchas de estas supuestas soluciones son solamente espejismos de progreso que a la larga traen más conflictos que mejorías.

Lo fundamental es contar con una visión integral y compartida de ciudad.

Desde el Consejo de Desarrollo de Asunción (Codeasu), junto con el Club de Ejecutivos, ADEC, DENDE, Horizonte Positivo y Cerneco, se están impulsando los Foros de la Ciudad: 7 Compromisos por Asunción, que contemplan: 1. Reforma y modernización municipal; 2. Movilidad integrada y transporte público; 3. El desarrollo integral de los barrios, la descentralización y la densificación urbana; 4. Los espacios públicos y la Infraestructura Urbana; 5. El desarrollo de la franja costera a través de un mecanismo de gestión; 6. La revitalización del centro histórico, y 7. La instalación de un plan estratégico urbano participativo.

Precisamente, los Compromisos 1 y 7 corresponden a las dos acciones fundamentales que proponemos iniciar durante los primeros 100 días.

Ahora se está organizando el Tercer Foro de la Ciudad con la participación del Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano (CIDEU), red internacional fundada en Barcelona en 1993, que reúne a más de 50 ciudades y entidades iberoamericanas, entre ellas Barcelona, Buenos Aires, Bogotá, Santiago, Montevideo, Lima, Quito, São Paulo, Medellín y varias ciudades mexicanas. Asunción participa a través del Consejo de Desarrollo de Asunción, que es miembro de la institución.

Su amplia experiencia en planificación estratégica urbana y cooperación técnica representa una magnífica oportunidad para impulsar un Proyecto compartido de ciudad, basado en la participación, los acuerdos y los compromisos de los actores sociales, empresariales, académicos, institucionales y políticos. Un proyecto que trascienda gobiernos y períodos electorales.

Una alianza política e institucional imprescindible

Los problemas de Asunción, por su escala, complejidad y costo, superan ampliamente las capacidades de cualquier administración municipal. Por eso, resulta imprescindible una gran alianza estratégica entre la Municipalidad —Intendencia y Junta Municipal— y el Gobierno nacional, con la participación activa del Congreso.

En particular, el presidente Santiago Peña tiene una responsabilidad y una oportunidad histórica: comprometer decididamente al Gobierno nacional con la recuperación y transformación de nuestra Capital.

Experiencias como Medellín, cuya Alcaldía participó en el primer Foro de la Ciudad, demuestran que las grandes transformaciones urbanas requieren visión estratégica, acuerdos, continuidad, participación, capacidad de gestión y, sobre todo, voluntad política para llevarlas adelante.

Pensar, actuar y transferir

Hace muchos años aprendimos en Flacam, el Foro Latinoamericano de Ciencias Ambientales, tres principios esenciales del desarrollo sustentable: pensar, actuar y transferir.

Sin pensar, podemos actuar insensatamente. Sin actuar, quedamos solo en la teoría. Sin transferir conocimientos, capacidades y protagonismo a la sociedad, podemos construir procesos elitistas y excluyentes. La transformación urbana exige integrar estas tres dimensiones. No admite improvisaciones, fragmentaciones ni soluciones superficiales.

Terminaron las elecciones municipales. Terminó el tiempo de las campañas y las promesas. Ahora comienza el tiempo de los acuerdos, los compromisos y las acciones.

Urgimos a las nuevas autoridades municipales, al Gobierno nacional, a las organizaciones sociales, al sector empresarial, a las universidades y a toda la ciudadanía a participar activamente en la construcción de este gran Proyecto de Ciudad colectivo.

Tenemos una oportunidad histórica y muy especial para recuperar nuestra Capital y convertirla en una ciudad moderna, bien gestionada, inclusiva, verde, segura, accesible y sustentable. Una ciudad con identidad, oportunidades y calidad de vida para todos.

Una Asunción donde dé gusto vivir. No podemos desperdiciar esta gran oportunidad.

(*) Arquitecto, especialista en Desarrollo Urbano. Consejo de Desarrollo de Asunción / Codeasu