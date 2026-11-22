Hablamos de una crisis de valores que cada día nos sorprende con nuevos capítulos como si fuera nuestra serie favorita, y la misma no apareció de la nada, así como no tiene a un solo responsable. La explosión de Ueno y todos los brazos de ese pulpo gigante tuvo su génesis con la asunción del gobierno de Peña. El grupo en el poder, que actualmente alega demencia, tuvo una gran participación. Con varias acciones dinamitaron las instituciones democráticas, sobrepasando varias veces la constitución, valiéndose de una mayoría en ambas cámaras donde no había vergüenza a la hora de apañar a sus propios miembros metidos en casos de lavado de dinero, narcotráfico, títulos falsos, venta de votos y otros casos de corrupción, que cuando aparecían eran minimizados.

Indudablemente, el robo al Estado y a la ciudadanía se venía planificando friamente desde el principio. ¿Cuál puede ser el motivo para eliminar, en 2024, la Secretaría Anticorrupción? Suena demasiado obvio, porque tal vez lo sea, así como las acciones para invalidar la “Ley de conflictos de intereses”, también conocida como la “Ley de Puertas Giratorias”.

Varios convirtieron al Parlamento en una caja de resonancia del Ejecutivo, con la excusa de la gobernabilidad dejaron que sus miembros sean expulsados o silenciados, así como tampoco permitían el debate. Es así, un Poder Legislativo en el que no se permitía hablar, valiéndose de su mayoría, dejaba sin efecto uno de los máximos poderes que tiene ese pilar del Estado en democracia.

Para llegar hasta aquí tuvimos a más protagonistas como la Contraloría, ente que absorbió justamente a la Secretaría Anticorrupción, y cuyo titular fue reelegido recientemente por otro periodo y casualmente es del partido de gobierno. En un anterior exámen de correspondencia al presidente Peña, el ente contralor aseguraba que todo estaba en orden, aunque suene increíble hoy. También el sector mediático que respondía al ex banco negaba lo que estaba viniendo, a pesar de las pruebas que existían. Eufóricos acusaban a mansalva a todos de protagonizar un “terrorismo financiero” y se volvieron cómplices de los engaños.

Esta crisis no llegó sorpresivamente como un solitario ladrón -paradógicamente-. Tiene varios padres, padres ahora abandónicos -como todo irresponsable que nunca asume su error- que buscaban solamente su beneficio económico a toda costa, en todos los poderes del Estado y en el sector privado, todos con la avaricia como bandera.

Ahora quieren desconocer sus actos, a pesar de que cuando mayor es el poder, mayor es la responsabilidad histórica de sus protagonistas. “El poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente”, decía Lord Acton ya en el siglo XIX, al argumentar sobre la responsabilidad moral de los gobernantes.

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