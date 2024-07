RUE: Polémicas y desconfianza acompañan a un extraño formulario del MEC

El Registro Único del Estudiante (RUE) es, según el MEC, un formulario “cuyos datos suministrados tienen carácter de declaración jurada” y que serán utilizados “para fines de diseño y ejecución de políticas públicas educativas y sociales”. El papel fue entregado a todos los estudiantes de colegios públicos y privados, quienes debían completar el cuestionario junto con sus padres.

Hasta ahí todo parece normal, pero la polémica surge debido a algunos ítems que solicitan datos que los padres consideran privados, como ser el material con el cual está hecho el piso de la casa, cuántas piezas se utilizan para dormir, tener seguro médico privado, etc. De hecho, la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos de Instituciones Educativas (Fedapar), insta a no completar el formulario y expresa constantemente su inquietud por el mismo.

Lo cierto es que el MEC no ofrece una explicación concreta y convincente sobre el porqué de la solicitud de datos privados a los estudiantes. Así también, el Ministerio cae en contradicciones sobre la obligatoriedad de completar el RUE. Mientras el ministro Enrique Riera dice que llenar dicho formulario no es obligatorio, la directora general de planificación del MEC, Celeste Mancuello, dijo que los estudiantes que no entreguen el papel, no podrán inscribirse en ningún colegio el próximo año.

En realidad, el RUE parece más un censo que un formulario que se utilizará para la ejecución de políticas públicas educativas y sociales. Además, lo dicho por Celeste Mancuello contradice a la Constitución Nacional que, en su artículo 73, expresa que “toda persona tiene derecho a la educación integral y permanente”; por lo tanto, el no completar un formulario del MEC no puede estar por encima de la Carta Magna del país.

Así también, varios estudiantes del último año de la Media expresaron que algunos directivos amenazan con no entregar el título de bachiller a aquel que no complete el formulario. Es decir, a menos de dos meses de la conclusión del año escolar, no es posible que se niegue el certificado de egresado a un joven que ha estudiado durante 12 años y esté apunto de formar parte del 30% de adolescentes paraguayos que concluyen la Educación Media, solo por negarse a completar el RUE.

Faltan pocas semanas para terminar las clases y cada vez surgen más cuestionamientos hacia el formulario proveído por el MEC. ¿Para qué quieren saber de qué material es el piso de mi casa? ¿Ayudará a mi educación decir si tengo heladera o acondicionador de aire dentro de mi hogar? No hay respuestas a esas preguntas o, al menos, solo nosotros no las conocemos.

Por Brian Cáceres Verón (17 años)