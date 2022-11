Comentario - Las ONG y los políticos. Por: Enrique Vargas Peña

Los acontecimientos de las últimas semanas permitieron ver cómo se gobierna realmente nuestro país desde hace al menos veinte años: Una mayoría de los políticos que nos piden votos en cada período electoral no tiene formación, no tiene filosofía, no tiene principios y no tiene programas; sólo tienen planes de hacer o proteger negocios desde la función pública.