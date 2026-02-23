23 de febrero de 2026 - 18:54
Comentario: El in-creíble Martínez Simón. Por: Marcos Cáceres
El flamante presidente de la Corte Suprema de Justicia Alberto Martínez Simón, uno de los seis ministros que participó en diciembre pasado de una reunión secreta con el presidente Santiago Peña dijo, luego de más de dos meses de ese evento, que el “error” fue no haber comunicado previamente a la opinión pública que tendrían ese encuentro.
