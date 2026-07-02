Podcast Radio ABC Cardinal 730 AM
02 de julio de 2026 a la - 16:45

Comentario: La vuelta de página para el PLRA. Por: Marcos Cáceres

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El Partido Liberal Radical Auténtico, en la primera sesión de su nueva conducción, pidió “respeto” a los demás partidos de la oposición y de paso “exigió” que renuncien los candidatos de Yo Creo y Cruzada Nacional en los municipios donde hay candidatos liberales con mejor posibilidad electoral.

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