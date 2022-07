Tribunal de Apelación revoca prisión preventiva de una de las supuestas matricidas de Paraguarí

El Tribunal de Apelación en lo Civil, Comercial, Laboral y Penal, integrado por Rosalinda Guens, Antonio Álvarez Alvarenga y Javier de Jesús Esquivel González, en la apelación general interpuesta por el abogado defensor de la médica, Dino David Dávalos Torres, declaró inadmisible el recurso de apelación general interpuesto por el abogado contra el AI N°2344 del 14 de julio pasado, dictado por el juez Bustos, pero se revoca parcialmente dicha disposición y se le otorga prisión domiciliaria con control aleatorio a favor de la médica Verón Giménez.

El juez se había allanado al pedido del fiscal de la Unidad Penal N° 3, Alfredo Ramos Manzur, que solicitó prisión preventiva contra María Laura Verón Giménez (29), de profesión ginecobstetra, quien presta servicio en el Hospital Distrital de Carapeguá, y Lorena Beatriz Verón Giménez (25), funcionaria policial del Departamento de Identificaciones de la Oficina Regional Paraguarí. Ambas son sospechosas del asesinato a golpes de su madre, Limpia Concepción Giménez (59), docente jubilada, domiciliada en vida en Costa Primera.

El juez Bustos manifestó que la defensa de la médica alegó y acreditó ahora que la imputada tiene un lactante de tres meses. No se le había concedido antes que se dicte prisión preventiva porque no lo acreditó ante el juzgado y lo hicieron ahora porque no se le puede negar dicho derecho.

Manifestó que el juzgado a su cargo dictó también otras medidas como fianza de caución (G. 300 millones) que puso su pareja, un médico del cual no brindó detalles, más dos automotores. Además, se dictó prohibición de salir del país y de no cambiar de domicilio sin autorización del juez. La misma guardará reclusión en Capiatá, confirmó el juez Bustos.

La investigación se inició tras denuncia de vecinas

Tras la denuncia que realizaron dos vecinas de la fallecida, quien murió a consecuencia de golpes que recibió por parte de sus hijas, el fiscal Manzur había allanado el salón velatorio ubicado en el barrio La Estación y se procedió a retirar el cuerpo del lugar y fue trasladado a la morgue judicial.

En principio, se dijo que falleció de infarto, según diagnosticaron en el Hospital Regional de Paraguarí. Sin embargo, el forense Félix Colmán aseguró que la mujer no falleció de infarto, pero que sí se encontraron costillas rotas, lo que generó un daño interno a los órganos.