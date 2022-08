Exfutbolista Julio César Enciso volcó con su camioneta en Lambaré

El accidente que involucró a Julio César Enciso se produjo aproximadamente a las 02:00 de este martes, a la altura de la avenida Cacique Lambaré y su intersección con la calle Bonifacio Ovando. Intervinieron agentes de la Comisaría 15ª de Asunción.

Se trata del exfutbolista y actual miembro del cuerpo técnico del Club Cerro Porteño, según confirmó el subcomisario Ricardo Chaparro, jefe de la sede policial local.

Un testigo, identificado como Gustavo Gabriel Rolón, mencionó a la Policía que el exfutbolista venía circulando por la avenida Cacique cuando, en un momento dado, habría perdido el control de su camioneta tipo Toyota Fortuner color negro e impactó contra el paseo central, lo cual produjo el vuelco de su vehículo.

Lea más: Vuelco de camioneta deja seis heridos en Caapucú

Bomberos voluntarios también llegaron a la zona del siniestro vial y reubicaron la camioneta involucrada, la cual -según el informe- fue retirada rápidamente por una grúa particular.

Resultó ileso

El parte policial indica que Enciso fue auxiliado de forma rápida y trasladado a un centro asistencial por desconocidos que llegaron al sitio a bordo de otra camioneta tipo Toyota, cuyas características son similares a la de la víctima. Según informó el testigo, el exfutbolista salió del vehículo sin aparentes lesiones.

El subcomisario Chaparro señaló a ABC que la víctima no será sometida al alcotest debido a que el siniestro que protagonizó no involucró a otro vehículo y atendiendo a que no existen indicios de que estaba conduciendo en estado etílico.