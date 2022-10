Hombre está desaparecido tras ser arrastrado por el río Aquidaban

El hecho ocurrió el miércoles a las 16.00 aproximadamente conforme a lo manifestado por Suárez, quien refirió que tenían intensiones de llegar a una estancia ubicada en la zona y que debían cruzar el río. Había mucha correntada tras las últimas precipitaciones caídas en la zona.

Personal policial de la colonia Vista Alegre acudieron al lugar donde procedieron a verificar el perímetro. No se han encontrado rastros del hombre y las condiciones climáticas no permitían que se haga una búsqueda exhaustiva. No obstante, una vez que mejore el clima se hará una búsqueda como corresponde, indicó el líder.

Cabe mencionar que el miércoles cayeron 27,6 milímetros de lluvia mientras que el jueves cayeron 45,5 milímetros. El acumulado de precipitaciones en los dos días llega a 73.1 milímetros, según el informe recabado por la Estación Meteorológica Sinóptica, ubicada en el Aeropuerto Internacional Roberto R. Fúster de Pedro Juan Caballero.