Chat sobre supuesto pago de coima a Policía circula en redes y comisario lo desmiente

Según se lee en la fotografía, el horario en que se escribió el mensaje por WhatsApp fue pasadas las 21:00. La Policía Nacional estuvo en conocimiento del contenido y, por lo que se ve, se trata presumiblemente de un grupo denominado #LMHDP y tiene tres pelotas con los colores de Cerro Porteño. Todo se produce a horas de una nueva edición del choque Cerro Porteño- Olimpia.

Luego, en el primer texto, el que escribe se identifica en este grupo como Fede Cxmandx. Lo más fuerte que dice es que “ya está todo hablado con el comisario Cardozo de la 4ta”. Menciona además que se le tuvo que pagar “2 palos” (lo que equivaldría a G. 2 millones) a fin de que libere el control para meter todas las banderas.

A continuación, le responde el contacto Guille Gordo. Este le indica que “Luis Aquino de Eventos agarró un millón nomás luego”. Después, habla de que le pidió que libere el control por 5 minutos.

Por último, Fede Cxmandx vuelve a responder y le avisa que hablará con el comisario Carlos Benítez para “pasarle algo” que le envía la dirigencia.

Policía desmiente y reacciona ante supuesto pago de coima

El comisario Nicolás Cardozo, de la Comisaría Cuarta de Asunción, dijo a ABC que ayer se enteró de esta imagen y ya hizo las denuncias correspondientes a sus superiores y ante el Ministerio Público.

Cardozo aclaró que tanto la barra de Cerro como la de Olimpia están sancionadas y que solo pueden ingresar banderas que midan dos metros de largo por uno de ancho, sin inscripciones ni mangos.

De hecho, agentes del Departamento contra Delitos Informáticos están investigando este chat y en la cuenta de Twitter de la Policía Nacional se confirmó que tomarán acciones legales.

Fuerte operativo policial para el superclásico

Cardozo aprovechó la ocasión para comentar que al menos 2.200 policías formarán parte del fuerte operativo policial para el juego entre Cerro Porteño y Olimpia que arrancará a las 16:00 en la Nueva Olla.

Las calles que estarán bloqueadas en inmediaciones del estadio son: Estados Unidos, Cuarta y Once proyectadas, así como Iturbe. Habrá filtros para corroborar que no ingresen los que no tienen entradas o no estén autorizados.

Al término, primero saldrá la hinchada olimpista, que irá escoltada por la Policía Motorizada y patrullas hasta su destino. Luego, podrán retirarse los hinchas azulgranas.

Otro grupo de refuerzo estará en el también partido clave como lo es Nacional vs. Guaraní. El primero también está en la lucha del torneo Clausura, al igual que Cerro y Olimpia.

