Sepelio de Osvaldo Villalba: lo que dijo el administrador del cementerio de la Recoleta

Lo sucedido dentro del cementerio de la Recoleta con relación al féretro donde iba el cuerpo de Osvaldo Villalba, sigue trayendo cola. Ahora, el administrador de dicho campo santo contó algunos detalles y cuestionó la forma en que actuó principalmente la que fuera hasta ayer directora del Buen Pastor, Marian Vázquez.

“Nos sentimos atropellados por la delegación del Buen Pastor encabezada por la directora”, dijo Marcelo Enciso, administrador del cementerio en contacto con ABC AM 730.

Dijo que la comitiva era mucha y que lo que se hizo no podía suceder a no ser que haya una orden judicial de extraer el ataúd que finalmente fue recibido por Carmen Villalba dentro del correccional. “En principio se hizo un sepelio normal antes del desorden pero los del Buen Pastor actuaron con un poco de prepotencia”, lamentó el funcionario municipal de Asunción.

Pedido de la Junta Municipal sobre Osvaldo Villalba

Consultado sobre qué sabe de la solicitud en la Junta Municipal de sacar el féretro del cementerio, prefirió no opinar y dejó todo en manos de los asesores legales. Aclaró que no quiere dar una respuesta pues no está seguro.

Sin embargo, confirmó que existe un columbario familiar de Villalba ahí dentro y que está con los impuestos al día para usufructuar el predio.

Teme perder el cargo o ser enviado al “freezer” tras lo acontecido

Sobre las consecuencias que puedan ocurrir a partir de ahora no tiene reportes confirmados, pero de igual forma por lo que pasó su cargo y el de otros están a disposición.

“Dos o tres más estamos en la mira, yo estoy hace siete años en la función pública. De palabra me comunicaron que me van a destituir. La directora del Departamento de Desarrollo Urbano al cual pertenezco, me adelantó algo”, indicó con pena.

Aseguró que lo de ayer fue de sorpresa y que estaban entre la espada y la pared, mientras se desarrollaban los hechos.

Por último comentó que durante su gestión nunca se dio un caso igual y tampoco se retiró algún ataúd por no cumplir con el pago de los impuestos municipales referidos al acceso y tenencia de ubicaciones dentro de este predio municipal de casi 20 hectáreas.

