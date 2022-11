Censo 2022: 911 recibió casi 2.500 llamadas de personas no censadas en Asunción y Central

Tras la habilitación del 911 para la recepción de múltiples denuncias y reclamos con respecto al censo realizado ayer, la Policía Nacional reportó una cantidad atípica de llamadas. En total se recibieron 4.668 llamadas, de las cuales 2.447 eran solo para reportar que el censista no llegó.

El comisario Rafael González, jefe del departamento de 911, detalló que a partir del mediodía ya comenzaron a reportar llamadas de personas que querían ser censadas, pero todavía no llegaban los voluntarios a sus viviendas. “Coordinamos el direccionamiento con las personas que realizaban el censo”, explicó.

A pesar de que, a diferencia de lo que ocurría con el número del Instituto Nacional de Estadística (INE), en el 911 los operadores sí atendían las llamadas, la respuesta que obtenían quienes se comunicaban no era satisfactoria.

“Llamé al 178 varias veces y nadie atiende. Llamé al 911, pero me derivaron al 178. O sea: lo mismo que nada. No sé para qué ponen ese número si no van a dar ninguna solución”, se quejó a ABC una vecina de la calle Federación Rusa de Asunción.

Las 2.447 llamadas recibidas eran solo de las zonas de Asunción y Central. Según González, las otras bases del 911 que se encuentran en otras ciudades del país manejan otro reporte y tienen el contacto con representantes del INE en sus áreas.

En una jornada normal, la Policía Nacional recibe al menos unas 2.400 llamadas, por lo que se reportó la duplicación de las denuncias en un día. “Ayer, como fue un día tranquilo y con poca movilización, fue atípica la cantidad de llamadas”, explicó el agente policial.

Aclaró que todos los datos recibidos de las personas que llamaron al 911 por no estar censadas fueron enviados al INE para la verificación correspondiente y el agendamiento de una futura visita del censista en la vivienda.

“Todas las personas que llamen al 911 van a ser atendidas, no importa el motivo de la llamada”, aseveró el comisario.

Polución sonora y violencia familiar, las denuncias más frecuentes

Por otro lado, la Policía Nacional reportó que ayer se reportaron 140 denuncias de polución sonora y 117 llamadas por violencia familiar, siendo así los motivos con más denuncias ayer.

También recibieron denuncias de perturbación de la paz pública (59), robo (12) y accidente de tránsito (8).

Entre los motivos de llamadas de no emergencia, 1.229 fueron de “no contesta”, 108 fueron de inestabilidad mental, 49 operativas, 32 de niños jugando, 23 fueron de bromas y 21 llamadas equivocadas.