INE sabía que cobertura no iba a ser total y aún así no adecuó contención

El Censo Nacional que se realizó este miércoles dejó a muchísimas personas sin ser consultadas como parte del estudio demográfico que se realiza cada 10 años. Lógicamente, estas familias reclamaron haber sido olvidadas a pesar de la expectativa que tenían.

El director del INE, Iván Ojeda, echó la culpa a los voluntarios que supuestamente no se presentaron hoy para poder ayudar. La duda surge cuando este censo representa un gasto de US$ 43 millones al Estado, más la no generación económica al tener un día feriado. La ciudadanía se pregunta cómo pudo haber pasado esto.

Lea más: Censo 2022: Las maneras para reagendar entrevista con los censistas

INE no previó contención

Norma Medina, directora de Estadísticas Sociales, aseguró este miércoles en conversación con ABC TV que, en el mejor de los casos, ellos sabían que la cobertura iba a ser del 90% de la población, algo que al parecer no ocurrió, ya que los números oficiales preliminares recién se darían a conocer mañana jueves al mediodía.

El 10% restante, dijo Medina, iba a representar miles de familias que iban a reclamar no haber sido censadas. Este porcentaje, al parecer, es mucho mayor, al menos en Asunción y Central, donde la experta estima que sería “un logro” haber llegado al menos al 80%.

Lea más: Hospitalidad se destacó a la hora de esperar a los censistas

Aún con este conocimiento, el INE no previó una contingencia adecuada. El número habilitado, el 178, colapsó por los reclamos. Posteriormente, ya en horas de la noche, se dio otro hecho inédito: la habilitación de un formulario de Google – una de las herramientas más vulnerables en internet – para que la gente proporcione sus datos de modo a ser censados posteriormente.

“Un censo de población exitoso es de más del 90%. Aun en una situación exitosa íbamos a tener esta situación de subcobertura”, puntualizó.

El país, “separado” en dos partes

Medina dio a entender que esta situación de gran cantidad de familias que no fueron censadas solo se dio en Asunción y Central; pero que desde el resto del país están recibiendo respuesta positiva. “Podemos separar el país en dos partes: Asunción y Central, y el resto”, indicó.

La autoridad del INE reiteró que la culpa de la baja cobertura en la capital y alrededores fue por una “población volátil” de voluntarios. “Era una población muy volátil. Un día iban a la capacitación y al día siguiente no. Por eso recurrimos a los militares y la policía”, explicó.

Lea más: Censo: ya serán las 18:00 y todavía no fui censado: ¿qué hago y qué pasará conmigo?

Además, añadió que “en ningún país del mundo se hace el 100% del censo en un día” y estimó que, en las próximas dos semanas, con el llamado “periodo de recuperación”, lograrán llegar a más personas.

“Nada al azar”

“Nada estaba al alzar, el problema era la volatilidad de los voluntarios (…) Por ejemplo, en el barrio Villa Aurelia y Las Mercedes, el 20% de los censistas no se presentaron hoy. Así nomás fue”, manifestó.

Y añadió: “Hubo barrios en donde el voluntariado era escaso. Es innegable que cuando hablamos de periodo de recuperación, no sabíamos dónde, pero sabíamos que íbamos a necesitar este tiempo de recuperación”.

Finalmente, Medina reconoció que hubo algunos problemas, por ejemplo, con la impresión de los planos; pero explicó que hubo un precenso y una cartografía hecha.

“En algunos casos pudimos cubrir (la falta de voluntarios), en otros casos ya no. No hay una fórmula única en un trabajo de campo así. Hay una multiplicidad de factores que tenemos que resolver en el momento”, concluyó.