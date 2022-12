Video: Friedmann agredió físicamente a un ciudadano que lo escrachó, según denuncia

Un ciudadano de nombre David Mac compartió en su cuenta de la red social Twitter que este domingo fue agredido físicamente por el senador Rodolfo Friedmann mientras estaban en un restaurante capitalino “Maurice”.

Según relató el denunciante, eran las 14.15 cuando estaba tomando un café y notó la presencia del senador Friedmann en el sitio gastronómico. “Me levanté y le hice un ‘na’ape’; le dije que era un corrupto de mierda”, relató el ciudadano.

Agregó además que la esposa del senador, Marly Figueredo, reaccionó primero tirándole algo. “Después el senador se levantó y se lanzó encima de mí y me empezó a dar puñetazos en la cara”, recuerda Mac.

Contó que recibió aproximadamente cinco puñetazos y, en modo de defensa, interpuso sus brazos para evitar más golpes del parlamentario. Todo lo ocurrido fue ante la presencia de varias personas que estaban compartiendo un plato de comida en el sitio gastronómico.

Decidió grabar el enfrentamiento

Posterior a los golpes recibidos, Mac decidió grabar lo que estaba ocurriendo y volvió a acercarse al senador. “¿A quién le pegaste?, ¿querés pegarme otra vez?, Vení pegame otra vez”, se escucha en el video.

Ante otro posible enfrentamiento, volvieron a intervenir los encargados del restaurante para separarlos. “El encargado nos separó y me retiré del lugar”, relató.

Se constata traumatismo facial, según examen médico

Ante las agresiones que recibió el ciudadano, pidió asesoría legal y le recomendaron ir hasta un centro asistencial para tener constancia de los golpes recibidos en la cara. En ese sentido, el ciudadano llegó hasta el servicio de Urgencias del sanatorio La Costa y, ante un examen físico, se constata traumatismo facial, región cigomática izquierda.

El denunciante manifestó que es una persona que está realizando un tratamiento en la cara. “Justo me pegó donde me inyectaron los hilos tensores y me duele”, lamentó.

Aclaró que no tiene ningún corte en la cara, pero de seguro con el correr de las horas aparecerían los moretones.

Todo lo ocurrido fue denunciado en la comisaría 9na de Policía Nacional. “De mi parte no habrá perdón, este debe denunciar a su banca. Cómo un senador puede cometer semejante error y agredir”, subrayó Mac.

Agregó además que pedirá a la Cámara de Senadores la destitución del senador. “Los representantes de la política deben escuchar y no agredir físicamente a la gente”, sentenció.