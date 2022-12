Espeluznante relato de la jubilada baleada en asalto en Lambaré

El asalto se produjo aproximadamente a las 18:10 del martes dentro de un colectivo de la Línea 128, empresa Lago Azul de Ypacaraí SA, que en ese momento circulaba por el barrio Kennedy de Lambaré.

La víctima fue una señora jubilada, de 63 años de edad, quien ayer relató en el programa Crimen y Castigo de ABC TV que estaba regresando a su casa luego de retirar dinero de un cajero automático y de comprar una ropa para usar en estas fiestas.

“Asalto, asalto, dijo. Giré y el arma ya estaba por mi cabeza. Él estiró mi riñonera. Y yo me aferraba, porque no quería despojarme de algo que es mío. Entonces no sé de dónde saqué esas fuerzas y luché. Gritando le saqué otra vez mi riñonera, pero volvió a sacarme. Y yo digo que por eso él se ensañó conmigo, porque no quise entregarle”, recordó la mujer que recibió al equipo periodístico en su lecho de herida.

La mujer mencionó que mientras peleaba contra el asaltante, este empezó a dispararle a matar. Pero gracias a los movimientos defensivos que hizo la víctima, los tiros no dieron contra órganos vitales.

Lea más: Balean a una mujer durante asalto en Pedro Juan Caballero

“Como si fuera que él estaba disparando a un juguete me jugó. Tengo disparos en la rodilla, en el pie, en el dedo, en mi brazo. En la cabeza me golpeó con algo, no sé si con el puño o con su arma. Hoy me di cuenta de que en mi hombro también tengo un golpe. Pero gracias a Dios y a la Virgen Santísima estoy acá. Espero dormir tranquila esta noche, porque estoy sin dormir”, contó ayer.

Es la cuarta vez que la asaltan, contó la jubilada

La víctima indicó que es la cuarta vez que le asaltan. Esta vez perdió G. 810.000 que tenía dentro de su riñonera.

“En ese momento luché, peleé, pensando en el dinero. Pero ahora el dinero ya no me importa. Estoy feliz de que estoy bien. Del dinero ya me olvidé. Mi Navidad y mi Año Nuevo los voy a pasar nomás con un yogur y una galletita”, bromeó luego del espeluznante momento que le tocó pasar.

El supuesto autor del hecho, Luis Miguel Duarte Ávalos, de 22 años, es oriundo de Concepción y registra varios antecedentes penales.

Lea más: Asaltan casa de cambios en Pedro Juan Caballero

El sospechoso fue detenido momentos después del hecho al ser perseguido por policías de la comisaría 13ª de Asunción y 4ª de Lambaré.

Sin embargo, la plata de la víctima no fue recuperada ya que aparentemente se deshizo de ella durante la huida.

La fiscala Laura Romero lo imputó por robo agravado y lesión grave. Pidió prisión preventiva.